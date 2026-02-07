Ya listos para recibir a Sheinbaum en el CBTIS 299 en García

En el marco de su gira de trabajo por el norte del país, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado la inauguración del nuevo plantel de nivel medio superior CBTIS 299, ubicado en el municipio de García.

La apertura de esta institución representa un avance para la infraestructura educativa de la región metropolitana, respondiendo a la creciente demanda de espacios para los jóvenes neoloneses.

Con una matrícula inicial de 1,086 estudiantes, el CBTIS 299 se perfila como un pilar para el desarrollo técnico y académico de la zona. Durante el evento, se destacará el impacto directo que tendrá este plantel en la economía y el futuro de los jóvenes.

“¡Emocionados y listos! Gracias querida Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la Prepa CBTIS 299 en San Blas, ¡1,086 estudiantes! ¡Que bendición!”, escribió el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos.

En unos momentos más se espera el arribo de la presidenta de México al municipio de García.

La visita de la mandataria este sábado no terminará ahí, posteriormente se trasladará a Santa Catarina.

Comentarios