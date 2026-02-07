Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_07_at_3_10_51_PM_1d2d700a9c
Nuevo León

Ya listos para recibir a Sheinbaum en el CBTIS 299 en García

La apertura de esta institución representa un avance para la infraestructura educativa de la región, respondiendo a la creciente demanda de espacios

  • 07
  • Febrero
    2026

En el marco de su gira de trabajo por el norte del país, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado la inauguración del nuevo plantel de nivel medio superior CBTIS 299, ubicado en el municipio de García.

La apertura de esta institución representa un avance para la infraestructura educativa de la región metropolitana, respondiendo a la creciente demanda de espacios para los jóvenes neoloneses.

Con una matrícula inicial de 1,086 estudiantes, el CBTIS 299 se perfila como un pilar para el desarrollo técnico y académico de la zona. Durante el evento, se destacará el impacto directo que tendrá este plantel en la economía y el futuro de los jóvenes.

“¡Emocionados y listos! Gracias querida Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la Prepa CBTIS 299 en San Blas, ¡1,086 estudiantes! ¡Que bendición!”, escribió el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos.

En unos momentos más se espera el arribo de la presidenta de México al municipio de García.

La visita de la mandataria este sábado no terminará ahí, posteriormente se trasladará a Santa Catarina.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

dgzfh_69a9d9e8c7
Anuncia Sheinbaum expansión educativa en Nuevo León en 2026
nl_samuel_garcia_4532326f0a
Pide Samuel junto a Sheinbaum que le aprueben presupuesto
Samuel_Garcia_d757cabb4a
Expande Samuel programa 'Apoyamos a las Mujeres' a Cadereyta
publicidad

Últimas Noticias

AP_26039855473382_193525b369
Israel ampliará control y asentamientos en Cisjordania
AP_26039840037303_d4058ecda8
La tormenta Marta deja al menos cuatro muertos en Marruecos
Whats_App_Image_2026_02_08_at_4_03_12_PM_4fe2d7fd72
Mario Soto encabeza entrega de apoyos médicos en García
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_07_at_09_18_02_1ab086f6b7
El origen del nombre de los Seattle Seahawks (Halcones Marinos)
Whats_App_Image_2026_02_06_at_10_13_44_PM_c445056d7c
Investigan muerte de empresario y familiar de senador en Reynosa
dgzfh_69a9d9e8c7
Anuncia Sheinbaum expansión educativa en Nuevo León en 2026
publicidad
×