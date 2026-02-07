Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Samuel_Sheinbaum_8c41809a1c
Nuevo León

Agradece Samuel a Sheinbaum por apoyo en construcción del Metro

El mandatario estatal reconoció las facilidades que otorgó el Gobierno Federal para esta obra y apuntó que esperan estar operando para la Copa del Mundo

  • 07
  • Febrero
    2026

Este sábado 7 de febrero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó el estado de Nuevo León para realizar diversas actividades como parte de su gira de trabajo, la cual comenzó con la inauguración de un plantel del CBTIS en el municipio de García.

Durante la ceremonia protocolaria, el gobernador de Nuevo León, Samuel García le dio la bienvenida a la mandataria a tierras regias y le extendió su agradecimiento por el apoyo otorgado por la Federación para la construcción de las líneas 4 y 6 del Metro.

"Agradecemos todo el apoyo que hemos recibido en el Metro, gracias a la presidenta, a la CFE, SEMARNAT, Conagia, Segob; hemos podido alzar a marcha veloz para que las líneas 4 y 6 del Metro puedan estar funcionando, Dios mediante en el Mundial, que ya estamos a cuatro meses", comentó el mandatario.

Samuel Garcia Claudia Sheinbaum

Resalta Samuel cifras históricas en seguridad

De igual manera, el mandatario estatal reconoció la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno federal, la cual se tradujo en una reducción histórica de delitos de alto impacto en Nuevo León.

"Hoy Nuevo León se encuentra con los mejores números; quiero agradecer a través de usted al Ejército, Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Pública. Este mes de enero pasado, fue el mejor en los últimos 15 años en seguridad y es gracias al trabajo conjunto", apuntó García Sepúlveda.

La educación es el futuro

Finalmente, el gobernador de Nuevo León reconoció al Gobierno Federal por mirar hacia el futuro y tomar acciones como la construcción de este plantel del CBTIS en García, el cual brinda acceso a educación gratuita y de calidad para miles de garcienses, quienes tendrán ahora este plantel a pocos minutos de casa y cursando materias en temas de vanguardia como electromovilidad e inteligencia artificial.

Claudia Sheinbaum

Acompaña Samuel. Claudia, en Santa Catarina 

El gobernador Samuel García acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la supervisión de la construcción del Hospital Regional del IMSS, en Santa Catarina.

En su mensaje de bienvenida, el gobernador le dijo a la presidenta que cuando se trabaja juntos, se puede avanzar en grandes acciones. 

"Juntos se logran grandes acciones”, expresó el mandatario. 

Agradeció a la Presidenta por impulsar esta obra para beneficiar a los nuevoleonenses, en especial a los habitantes de la metrópoli. 

El director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo que la entidad requiere de este proyecto, un sueño largamente acariciado por la población.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 7.46.41 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Infonavit_archivo_d0f5b1d292
Infonavit impulsa 10 mil viviendas sociales en Nuevo León
monterrey_2026_5a20ff567c
Nuevo León tendrá semana cálida en plena estación invernal
claudia_sheinbaum_nuevo_leon_54e50cfb0a
Es muy importante la inversión privada porque genera empleo: CSP
publicidad

Últimas Noticias

AP_26039855473382_193525b369
Israel ampliará control y asentamientos en Cisjordania
AP_26039840037303_d4058ecda8
La tormenta Marta deja al menos cuatro muertos en Marruecos
Whats_App_Image_2026_02_08_at_4_03_12_PM_4fe2d7fd72
Mario Soto encabeza entrega de apoyos médicos en García
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_07_at_09_18_02_1ab086f6b7
El origen del nombre de los Seattle Seahawks (Halcones Marinos)
Whats_App_Image_2026_02_06_at_10_13_44_PM_c445056d7c
Investigan muerte de empresario y familiar de senador en Reynosa
dgzfh_69a9d9e8c7
Anuncia Sheinbaum expansión educativa en Nuevo León en 2026
publicidad
×