Agradece Samuel a Sheinbaum por apoyo en construcción del Metro

Este sábado 7 de febrero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó el estado de Nuevo León para realizar diversas actividades como parte de su gira de trabajo, la cual comenzó con la inauguración de un plantel del CBTIS en el municipio de García.

Durante la ceremonia protocolaria, el gobernador de Nuevo León, Samuel García le dio la bienvenida a la mandataria a tierras regias y le extendió su agradecimiento por el apoyo otorgado por la Federación para la construcción de las líneas 4 y 6 del Metro.

"Agradecemos todo el apoyo que hemos recibido en el Metro, gracias a la presidenta, a la CFE, SEMARNAT, Conagia, Segob; hemos podido alzar a marcha veloz para que las líneas 4 y 6 del Metro puedan estar funcionando, Dios mediante en el Mundial, que ya estamos a cuatro meses", comentó el mandatario.

Resalta Samuel cifras históricas en seguridad

De igual manera, el mandatario estatal reconoció la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno federal, la cual se tradujo en una reducción histórica de delitos de alto impacto en Nuevo León.

"Hoy Nuevo León se encuentra con los mejores números; quiero agradecer a través de usted al Ejército, Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Pública. Este mes de enero pasado, fue el mejor en los últimos 15 años en seguridad y es gracias al trabajo conjunto", apuntó García Sepúlveda.

La educación es el futuro

Finalmente, el gobernador de Nuevo León reconoció al Gobierno Federal por mirar hacia el futuro y tomar acciones como la construcción de este plantel del CBTIS en García, el cual brinda acceso a educación gratuita y de calidad para miles de garcienses, quienes tendrán ahora este plantel a pocos minutos de casa y cursando materias en temas de vanguardia como electromovilidad e inteligencia artificial.

Acompaña Samuel. Claudia, en Santa Catarina

El gobernador Samuel García acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la supervisión de la construcción del Hospital Regional del IMSS, en Santa Catarina.

En su mensaje de bienvenida, el gobernador le dijo a la presidenta que cuando se trabaja juntos, se puede avanzar en grandes acciones.

"Juntos se logran grandes acciones”, expresó el mandatario.

Agradeció a la Presidenta por impulsar esta obra para beneficiar a los nuevoleonenses, en especial a los habitantes de la metrópoli.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo que la entidad requiere de este proyecto, un sueño largamente acariciado por la población.





