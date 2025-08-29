Cerrar X
Nuevo León

Se registra incendio en paquetería en Monterrey. 

Los primeros reportes indican qué el incendio fue de un camión que estaría entregando materiales como pintura, cuando empezó a prenderse en llamas

  • 29
  • Agosto
    2025

Un incendio registrado la tarde de este viernes en un comercio de paquetería ubicado en el cruce de Amado Nervo y avenida Ruiz Cortines, en la colonia Bellavista de Monterrey, generó la movilización de cuerpos de auxilio. 

Los primeros reportes indican qué el incendio fue de un camión que estaría entregando materiales como pintura, cuando empezó a prenderse en llamas. 

Protección Civil de Nuevo León informó que en coordinación con personal de auxilio lograron sofocar las llamas y controlar la situación. 

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas y las autoridades desalojaron alrededor de 20 personas de la empresa de paquetería y de una madera cercana.

