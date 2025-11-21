Cerrar X
Nuevo León

Se reúne Andy López Beltrán en Guadalupe con estructura de Morena

López Beltrán ingresó al Casino Villarreal por una puerta secundaria, a fin de no tener contacto con medios, según se ve en imágenes obtenidas por El Horizonte

  • 21
  • Noviembre
    2025

En un evento totalmente privado, el secretario de Organización de Morena nacional, Andrés Manuel López Beltrán, sostuvo este viernes una reunión con militantes y operadores del partido, en el municipio de Guadalupe.

El encuentro se llevó a cabo en el Casino Villa Real, ubicado en la zona centro del municipio, donde el hijo del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, llegó alrededor de las 17:00 horas tras arribar al estado alrededor de las 12:15 del mediodía. 

López Beltrán ingresó al Casino Villarreal por una puerta secundaria, a fin de no tener contacto con medios de comunicación, según se observa en imágenes obtenidas por El Horizonte.

Copia de Copy of PLANTILLAS WEB DIC (2).jpg

Asistentes relataron que fueron consultados al salir de la reunión y comentaron que se les pidió depositar sus celulares en una caja para que no pudieran grabar, tomar fotos o difundir detalles del encuentro, el cual duró más de dos horas.

López Beltrán se marchó a las 19:00 horas, en la misma unidad en que llegó, sin emitir comentarios públicos. 

Previo al evento, López Beltrán aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, para poco después del mediodía tras viajar en Aeroméxico.

Imágenes difundidas en redes sociales se le observa solo con un acompañante y sin seguridad.


