Whats_App_Image_2026_02_05_at_15_31_37_ea0d3bb0b7
Nuevo León

Se reúnen priistas con ‘Alito’; aseguran que arrasarán en 2027

Dirigentes priistas de Nuevo León se reunieron con Alito Moreno para alianzas rumbo a 2027 y el Presupuesto 2026, que podría avalarse con 33 votos

  • 05
  • Febrero
    2026

Los líderes del PRI en Nuevo León tuvieron una reunión muy discreta con su dirigente nacional Alejandro ‘Alito’ Moreno, en donde se habló de las alianzas para el próximo proceso electoral y del presupuesto de Nuevo León 2026.

En la reunión estuvieron presentes el presidente estatal del PRI, José Luis Garza Ochoa, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, el priista Francisco Cienfuegos, al igual que diputados locales, federales y más alcaldes.

En una entrevista, Adrián de la Garza comentó que el PRI en Nuevo León está realizando un gran trabajo que se ve reflejado en los municipios, lo cual les ayudará a arrasar en las elecciones del 2027.

"Los gobiernos municipales (del PRI) estamos haciendo un trabajo de gobernar para los ciudadanos y se va a traducir en las próximas elecciones (del 2027) y vamos a arrasar sin duda", dijo el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

Esta reunión se da en medio de las negociaciones que se tienen en Nuevo León sobre el presupuesto del 2026, en donde el PRI junto con el PAN y Morena llegaron a un acuerdo y se podría aprobar próximamente en el pleno con 33 votos a favor.

En dicha reunión priista también estuvieron presentes el coordinador de los diputados locales, Heriberto Treviño, así como el alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo; el de Santiago, David de la Peña; Jesús Homero Aguilar de Hualahuises; Juan José Vargas de Doctor Arroyo; el alcalde de Anáhuac, Juan Manuel Morton; la alcaldesa de Galeana, Alejandra Ramírez; el de Doctor González, Alejandro González; y Miguel Ángel Salazar de Montemorelos.

Y del ayuntamiento de Monterrey, además del alcalde, también estuvo su secretario de Ayuntamiento, César Garza, la directora del DIF, Ivonne Álvarez, y el presidente del PRI en Monterrey, Diego Garay.


