Nuevo León

Encabezan Samuel y Mariana 'tamaliza' para 2,000 personas

El gobernador y la titular de Amar a NL encabezaron en el DIF del estado, el festejo del Día de la Candelaria y destacaron avances en programas sociales

  • 05
  • Febrero
    2026

En un ambiente de unidad y reconocimiento a la labor social, el gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, celebraron el tradicional Día de la Candelaria junto a más de 2 mil 200 integrantes de la "Familia DIF".

El evento, realizado en las oficinas generales de la colonia Independencia, sirvió como plataforma para que el mandatario estatal reafirmara la solidez de su administración, calificándola como "el mejor gobierno en la historia de Nuevo León", y destacando que el DIF estatal es actualmente la mejor institución en su tipo y la mejor remunerada del país.

“Nos queda un año y medio de gobierno. Del mejor gobierno en la historia de Nuevo León”, expresó García.

“Todo el DIF es el mejor DIF y el mejor pagado de México”, afirmó el gobernador.

El motor social del estado

Durante su intervención, Rodríguez subrayó que el DIF trasciende la labor administrativa para convertirse en el pilar sensible de la gestión pública.

“Esta institución, creo yo, que es el corazón de todo el gobierno”, señaló Rodríguez.

Asimismo, destacó los avances en proyectos emblemáticos que han transformado la atención a sectores vulnerables, tales como Capullos y Monarcas y la construcción del primer Centro de Intervención al Trastorno del Espectro Autista (CITEA).

“Y les quiero decir que yo soy muy agradecida porque me ha tocado encabezar y acompañar causas de las más vulnerables de todo el gobierno, como Capullo y el tema de las adopciones”, recordó la titular de Amar a Nuevo León.

“Por eso estamos por inaugurar el TEA y construyendo el CITEA, que es el primero que vamos a tener en nuestro estado de manera estatal. Entonces me llena mucho de orgullo que estemos poniendo el ejemplo a nivel estatal y a nivel nacional con estos programas”.

Una convivencia con tradición

La celebración, organizada por la Directora General del DIF, Gloria Bazán, incluyó la tradicional "tamaliza" distribuida en cuatro estaciones de servicio, donde colaboradores y sus familias disfrutaron de música y convivencia.

De acuerdo con las autoridades estatales, el evento concluyó reafirmando el sentido de comunidad de la institución, que hoy se posiciona como un referente nacional en programas de intervención social y atención a la infancia.


