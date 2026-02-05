Podcast
Nuevo León

Gobierno de NL hace pública su agenda de compras para 2026

La agenda prevé 113 proyectos de adquisiciones y servicios, busca fortalecer la rendición de cuentas y ya está disponible para consulta pública en SECOP

Con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y fomentar la competencia entre proveedores, el gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Administración, publicó oficialmente el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios 2026 (PAAS).

Este documento funciona como una hoja de ruta prospectiva que permite a la ciudadanía y al sector empresarial conocer de antemano las compras y contrataciones que las dependencias estatales tienen previsto realizar durante el presente ejercicio fiscal.

La Secretaria de Administración, Gloria Morales, destacó que el PAAS es una herramienta clave para la eficiencia en el uso de los recursos públicos, ya que facilita una participación informada y competitiva por parte de los proveedores.

"La publicación de este programa contribuye a procesos más transparentes y a una mejor planeación del gasto público", señaló la funcionaria estatal.

El PAAS 2026 en cifras

El programa, integrado por la Dirección General de Adquisiciones y Servicios, contempla un esquema de compras robusto para este año:

Tendrá 113 proyectos clave; estos procesos serán realizados mediante concursos, licitaciones o subastas.

La planeación incluye proyectos estratégicos, prioritarios, recurrentes, multianuales y especializados.

Además de las Secretarías del Gobierno Central, se incluye información de organismos como el Instituto de Control Vehicular, Tres Museos y el Fideicomiso Festival Internacional Santa Lucía.

Un punto relevante del PAAS 2026 es la identificación de procesos susceptibles a la consolidación de compras. 

Esto permite que servicios generales —como limpieza, vigilancia y suministro de combustibles— se contraten de manera conjunta para obtener mejores precios y condiciones de mercado, optimizando así el presupuesto estatal.

El documento ya se encuentra disponible para consulta pública a través de la página del Sistema Electrónico de Compras Públicas (SECOP). 

La autoridad informó que el programa será objeto de revisiones periódicas para ajustarse a posibles cambios presupuestales o necesidades operativas, garantizando que la información se mantenga vigente durante todo el 2026.


