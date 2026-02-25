Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_9922_0c5bbbda4d
Coahuila

Detectan a 11 menores con riesgo emocional en Coahuila

Estrategia estatal 'Ser Más' identifica señales de alerta en estudiantes y canaliza casos para atención especializada, informó directora de Inspira Coahuila

  • 25
  • Febrero
    2026

Al menos 11 menores en escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria han requerido orientación clínica especializada tras ser identificados con señales de alerta en materia de salud mental, informó Cecilia de la Garza Martinez, directora de Inspira Coahuila.

La funcionaria explicó que estos casos forman parte de la estrategia integral “Ser Más” y “Somos Más”, implementada en coordinación con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, cuyo objetivo es detectar de manera temprana factores de riesgo emocional en estudiantes.

Detalló que actualmente la materia socioemocional “Ser Más” se imparte en aproximadamente el 40 por ciento de las escuelas del estado, desde nivel preescolar hasta secundaria.

A través de este programa, los alumnos aprenden a identificar y nombrar sus emociones, así como a desarrollar herramientas de autorregulación.

Además, se habilitó en el sistema escolar un apartado de “señales de alerta”, donde docentes pueden reportar indicadores visibles como cambios drásticos de peso, alteraciones en el sueño o conductas autolesivas.

IMG_9923.jpeg

La directora subrayó que el maestro no realiza diagnósticos, sino que únicamente marca la observación para que psicólogos escolares realicen una valoración profesional.

De la Garza indicó que, aunque se han registrado diversos reportes en la plataforma desde el inicio del ciclo escolar en septiembre, únicamente 11 menores han requerido una intervención clínica especializada.

Señaló que la cifra aún está en proceso de depuración, ya que algunos docentes han registrado casos de manera preventiva mientras se familiarizan con el sistema.

Explicó que todos los procesos cuentan con autorización expresa de madres y padres de familia, quienes firman una carta de consentimiento al inicio del ciclo escolar para permitir valoraciones en caso de detectar señales de riesgo.

La directora destacó que la estrategia continuará fortaleciéndose durante 2026, con la meta de ampliar la cobertura de psicólogos en planteles educativos y consolidar un modelo de detección y atención temprana que permita intervenir antes de que los problemas emocionales escalen a situaciones de mayor riesgo.

IMG_9920.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

vibra_app_salud_mental_tamaulipas_62e8c5fcc0
Presentan aplicación Vibra App para la salud mental
5e8b25b8_f2a0_4439_8ded_a4c4781f472a_845177973b
Salud mental: una alerta que es urgente para todos
815191f1_e3c7_477a_8db7_2d84493fe9a1_56c9f3b849
Nuevo León refuerza operativos contra la caza ilegal
publicidad

Últimas Noticias

uat_amplia_matricula_y_oferta_academica_9aae9fd46a
Expande UAT oferta educativa con nuevas preparatorias y carreras
Whats_App_Image_2026_02_26_at_3_16_18_PM_2c865f3bc3
Directora de salud pide denunciar falsos fumigadores de dengue
samuel_garcia_archivo_a06a72b9c5
Samuel García promete construir nuevas escuelas en Guadalupe
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
publicidad
×