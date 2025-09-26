Cerrar X
Nuevo León

Sostiene reunión Miguel Flores con el cónsul de España

Flores Serna destacó los proyectos que está impulsando el Estado con el objetivo de consolidar a Nuevo León como destino clave para la inversión internacional

  • 26
  • Septiembre
    2025

El gobierno de Nuevo León y el Consulado General de España en la entidad refrendaron su compromiso de fortalecer los lazos de cooperación en materia de inversión, turismo y desarrollo estratégico.

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores, sostuvo un encuentro con el cónsul general de España, Vicente-J. Mas Taladriz, donde ambos funcionarios intercambiaron ideas y puntos de vista para impulsar beneficios mutuos.

Tras la reunión, Flores Serna manifestó su optimismo por el futuro de esta alianza.

“Excelente reunión tuvimos con Vicente-J. Mas Taladriz, Cónsul de España. Me da mucho gusto saber que seguiremos trabajando de la mano para que a España, a Nuevo León y a todo México les vaya mejor”, expresó el Secretario.

Durante el encuentro, Flores Serna destacó los proyectos estratégicos que está impulsando la administración estatal con el objetivo de consolidar a Nuevo León como un destino clave para la inversión internacional y el turismo.

El secretario hizo énfasis en las obras de infraestructura y las estrategias de seguridad que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad del estado:

“En Nuevo León estamos trabajando sin descanso, y muestra de ello son la construcción de las nuevas líneas del Metro, el Plan Maestro de Movilidad y la estrategia de seguridad. Además, nos preparamos para recibir el Mundial, que pondrá a nuestro estado en los ojos del mundo”, detalló Flores Serna.

Para finalizar, el secretario general de gobierno subrayó la importancia de la unidad de esfuerzos entre diversos sectores para asegurar el continuo ascenso de la entidad.

“Juntos, sociedad civil, empresarios y gobierno, vamos a seguir construyendo el mejor estado para nacer, crecer, educarse y vivir”, puntualizó, reafirmando que la colaboración de todos los actores es esencial para el desarrollo sostenido de Nuevo León.

La reunión marca un paso más en la consolidación de las relaciones bilaterales, proyectando un futuro de trabajo conjunto entre la región española y el estado del norte de México.


