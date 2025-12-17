Revela Presidencia avances en seguridad con EUA tras reunión

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México y Estados Unidos celebraron una reunión en materia de seguridad, en la que se revisaron acciones conjuntas y nuevos riesgos en la frontera, con énfasis en el uso de drones por parte de la delincuencia organizada.

Durante su conferencia, la mandataria precisó que el tema del fentanilo, recientemente clasificado por Washington como arma de destrucción masiva, no formó parte de la agenda.

“El último tema no se abordó porque la declaración vino posterior a la reunión que se tuvo”, aclaró.

Drones, un foco de preocupación compartido

Sheinbaum explicó que uno de los puntos que más interés despertó en el gobierno estadounidense fue el uso de sistemas aéreos no tripulados por grupos criminales, un asunto que no había sido tratado antes en este tipo de encuentros.

“Particularmente hubo un tema que le interesó al gobierno de los Estados Unidos, que es el uso de drones por la delincuencia”, señaló.

Detalló que se intercambió información sobre qué se está haciendo en México para identificar su origen, operación y alcance, con el objetivo de fortalecer la seguridad en ambos lados de la frontera.

Tráfico de armas y coordinación operativa

El encuentro correspondió a la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (GIS), realizada el 11 de diciembre, como seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

En la mesa, ambas delegaciones coincidieron en que el combate al tráfico de armas es una prioridad bilateral, por lo que se acordó agilizar el intercambio de información y reforzar las incautaciones de armas y municiones.

Extradiciones y robo de combustibles

También se ratificó la continuidad de la cooperación en extradiciones y el fortalecimiento de investigaciones contra el robo de combustibles, con miras a aumentar el impacto de las acciones conjuntas antes de la próxima reunión del GIS, prevista para enero de 2026.

Soberanía, eje del diálogo

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal subrayó que todos los acuerdos parten del respeto a la soberanía nacional.

“Se garantizó, porque en todos los acuerdos y comunicados se hace mucho énfasis en la garantía de la soberanía de nuestro país”, afirmó.

Comentarios