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Nuevo León

Suma IMSS NL a 400 especialistas más a su planta de atención

Los médicos especialistas son de áreas como cardiología, neurología, anestesiología, traumatología, pediatría y ginecología, entre otras

  • 08
  • Abril
    2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social estatal anunció la incorporación de 400 médicos especialistas para fortalecer la atención médica en la entidad, en respuesta a la alta demanda de servicios en áreas clave como cardiología, neurología, anestesiología, traumatología, pediatría y ginecología.

El anuncio se realizó durante una ceremonia encabezada por el director general del IMSS, Zoé Robledo, llevada a cabo en el hotel Crowne Plaza, donde también estuvieron presentes autoridades estatales, municipales y federales.

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Durante el evento, se destacó que estos 400 médicos se suman a los 1,240 especialistas contratados en los últimos tres años, como parte de una estrategia nacional para fortalecer el sistema público de salud.

Robledo explicó que esta política, iniciada en 2019, está enfocada en incrementar la inversión, ampliar la cobertura y fortalecer la formación de talento médico.

“Hoy llegan a un gran estado, hay que decirlo, es un gran lugar, con mucho crecimiento, pero también llegan a una gran institución en un gran momento del IMSS, en un IMSS que está creciendo, que está enfocado en la atención y que está haciendo cosas extraordinarias”.

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Previo a la ceremonia, el titular del IMSS realizó un recorrido por dos hospitales en construcción, cuya inversión conjunta asciende a $4,432 millones de pesos.

Asimismo, detalló que a nivel nacional en 2026 ingresaron 10,000 médicos residentes, frente a 3,500 en 2019, lo que ha permitido incrementar la disponibilidad de especialistas en el país.

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Entre los proyectos estratégicos, destacó la construcción del Hospital Regional de Especialidades de Santa Catarina, como parte del esfuerzo para reducir el rezago en la atención médica en Nuevo León.

Por su parte, la delegada del IMSS en Nuevo León, Miralda Aguilar Patraca, informó que se han invertido más de 500 millones de pesos en la mejora y remodelación de unidades médicas, así como en la adquisición de equipo de alta tecnología.

Entre el equipamiento destacan mastógrafos, tomógrafos, aceleradores lineales y angiógrafos, que permitirán mejorar la calidad de los servicios de salud en la entidad.

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El director del IMSS también señaló que actualmente existen alrededor de 400,000 trabajadores afiliados de manera independiente al instituto, incluyendo connacionales en Estados Unidos y población migrante.

Durante el evento, se entregaron de manera simbólica 10 nombramientos a nuevos especialistas, quienes se integrarán a distintas áreas médicas para reforzar la atención en hospitales y unidades del estado.

Con estas acciones, el IMSS busca responder a la creciente demanda de servicios de salud en Nuevo León y mejorar la cobertura médica en beneficio de la población.


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