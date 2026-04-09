Salud universal en México llegará también a migrantes: Gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que las y los mexicanos que viven fuera del país podrán acceder al proceso de credencialización del nuevo Servicio Universal de Salud, con el objetivo de garantizar atención médica gratuita en territorio nacional, sin importar su condición de derechohabiencia.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que el esquema aún está en desarrollo, pero dejó en claro que el acceso a los servicios médicos está garantizado.

“Sí, pueden acceder, aún no desarrollamos el esquema para la credencialización (…) pero claro que pueden acceder de manera gratuita a los servicios de salud en nuestro país”, afirmó.

Te puede interesar: Presentan Credencial del Servicio Universal de Salud

Sheinbaum subrayó que la implementación del modelo no afectará a quienes ya reciben tratamiento en instituciones especializadas, particularmente en los institutos nacionales de salud, donde se atienden enfermedades de alta complejidad.

En ese sentido, buscó disipar inquietudes sobre posibles desplazamientos de pacientes.

“Los pacientes de los institutos no deben temer (…) es para mejorar, no para disminuir servicios”, sostuvo.

Explicó que las personas continuarán siendo atendidas en sus espacios habituales, pero ahora tendrán la posibilidad de acceder a otros servicios dentro del sistema, lo que permitirá una atención más ágil y eficiente.

Intercambio entre sistemas, la clave del nuevo modelo

Uno de los ejes centrales del Servicio Universal de Salud es la interoperabilidad entre instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, lo que permitirá a los pacientes atenderse en distintas unidades sin restricciones.

Actualmente, cada derechohabiente está limitado a su sistema, pero con el nuevo modelo se busca romper esa barrera.

Por ejemplo, si un paciente requiere un estudio especializado que no está disponible en su institución, podrá acudir a otra que sí cuente con el equipo necesario.

“Si hay equipos en el IMSS y no los tiene el IMSS-Bienestar (…) está bien que vayas al IMSS a sacarte una tomografía”, explicó.

Fortalecen atención desde el primer nivel

La mandataria también detalló que el sistema de salud se organiza en tres niveles: atención primaria (centros de salud), secundaria (hospitales generales) y terciaria (institutos especializados).

Reconoció que uno de los principales problemas es que muchos pacientes acuden directamente a hospitales, debido a la falta de diagnóstico oportuno en el primer nivel.

Por ello, su gobierno apuesta por fortalecer los centros de salud con laboratorios y capacidad diagnóstica.

“Estamos fortaleciendo el primer nivel para que tengan laboratorios (…) y pueda haber un diagnóstico adecuado”, indicó.

Como parte de la modernización del sistema, la jefa del Ejecutivo anunció la creación de una unidad centralizada de interpretación de estudios de imagenología, que permitirá optimizar diagnósticos en todo el país.

Este proyecto estará listo hacia finales de 2026 y permitirá realizar estudios como tomografías y resonancias magnéticas sin importar la institución donde se atienda el paciente.

“Va a haber una unidad donde puedas hacerte una tomografía o una resonancia (…) y se enviará el diagnóstico a tu unidad de salud”, detalló.

Cabe señalar que el proyecto del Servicio Universal de Salud busca garantizar atención médica para toda la población, incluyendo a quienes no cuentan con seguridad social y ahora también a los mexicanos en el extranjero.

La estrategia, según el gobierno federal, apunta a mejorar la eficiencia del sistema, ampliar la cobertura y reducir desigualdades en el acceso a servicios médicos.

Comentarios