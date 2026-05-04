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Nuevo León

Suma NL 469 proyectos y más de US$125,000 millones en inversión

Nuevo León consolida su liderazgo económico al acumular 469 proyectos de inversión, con una proyección de más de 433 mil empleos

  • 04
  • Mayo
    2026

Nuevo León reafirma su posición como uno de los principales motores económicos del país al concentrar una cartera de 469 proyectos de inversión que superan los $125 mil millones de dólares, con una proyección de generación de más de 433 mil empleos.

El anuncio se dio en el marco de la instalación del Comité Promotor de Inversión, donde autoridades federales, estatales y representantes de la iniciativa privada coincidieron en destacar el dinamismo económico de la entidad.

Los resultados, señalaron durante la sesión, reflejan la confianza de empresas nacionales e internacionales en el estado, así como la efectividad de una estrategia basada en la atracción de capital, el fortalecimiento industrial y la coordinación entre sectores.

“Nuevo León reafirma su posición como uno de los principales motores económicos del país, al consolidar una cartera de nuevos proyectos para la entidad”, señaló la Secretaría de Economía estatal.

Se destacó además el avance en proyectos estratégicos en áreas como manufactura, energía, infraestructura y turismo, considerados pilares del crecimiento sostenido en la entidad.

Inversiones clave y nuevos proyectos

Entre los anuncios relevantes figura la inversión de Ternium, que confirmó una inyección de $4 mil millones de dólares para la fase final de su planta en Pesquería, alcanzando un total de $8 mil millones de dólares en ese complejo industrial.

A ello se suman 26 nuevos proyectos que representan más de $1.5 mil millones de dólares y la creación de más de 13 mil empleos.

Turismo, energía y expansión industrial

Dentro de esta nueva ola de inversiones destacan:

  • La construcción de 10 nuevos hoteles, que fortalecerán la infraestructura turística y de negocios.
  • Ocho proyectos de energía e infraestructura eléctrica, clave para el crecimiento industrial.
  • Nuevos campos de energías renovables, con impacto en municipios como Cerralvo.
  • El desarrollo de un nuevo parque industrial que ampliará la capacidad de atracción de inversiones.

Lee la nota completa: Destina Ternium US$8,000 millones a NL; producirá acero nacional

Por su parte, autoridades subrayaron la importancia de mantener condiciones favorables para la expansión de empresas ya instaladas, así como para la llegada de nuevos capitales.


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