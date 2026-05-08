Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
20260508_05_nuevo_andador_peatonal_03_4f577b57fe
Nuevo León

Supervisa Arratia construcción de andador peatonal en La Campana

Esta obra no es un proyecto de infraestructura más; representa un cambio radical para la seguridad de más de 6,000 habitantes

  • 08
  • Mayo
    2026

La transformación urbana en el sur de la ciudad está a un paso de completarse. El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, encabezó una gira de supervisión en la colonia La Campana, donde el nuevo Andador Peatonal San Isidro registra ya un 95% de progreso, proyectando su inauguración oficial para finales de este mes de mayo.

Esta obra no es un proyecto de infraestructura más; representa un cambio radical para la seguridad de más de 6,000 habitantes. Antes de la intervención, los vecinos debían sortear un camino de tierra y rocas de apenas 60 centímetros de ancho, colindante con barrancos, lo que ponía en riesgo constante a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

20260508_05_nuevo_andador_peatonal_02.png

Detalles de la obra

El proyecto fue diseñado para garantizar traslados dignos mediante las siguientes especificaciones técnicas:

  • Extensión: 200 metros lineales de andador (conectando las calles San Salvador y Mina).

  • Seguridad: Instalación de 150 metros de barandales de protección.

  • Iluminación: 20 luminarias alimentadas por paneles solares, garantizando visibilidad nocturna sin costo energético para la comunidad.

  • Entorno: Próximos trabajos de pintura mural y acabados en escalinatas para mejorar la estética del sector.

"Esto no se trata únicamente de construir calles; se trata de escuchar a la gente y garantizar una movilidad digna. Este tipo de proyectos transforma vidas", afirmó Arratia Cruz durante el recorrido.

20260508_05_nuevo_andador_peatonal_01.png

Un plan integral para Campana-Altamira

El funcionario estatal recordó que esta intervención se suma a los esfuerzos realizados desde 2023 en la zona, donde se han entregado proyectos como Camino Santa Isabel y Camino de los Reyes, acumulando 500 metros lineales de rutas seguras.

Además de la movilidad, el Gobierno del Estado ha priorizado servicios básicos en la zona como drenaje y recolección de basura, con el fin de abatir el rezago social histórico de la colonia.

Lo que sigue: Tras la conclusión del Andador San Isidro, la Secretaría de Igualdad e Inclusión planea iniciar nuevas etapas de construcción para conectar esta vía con otras áreas estratégicas de la colonia, consolidando una red peatonal integral en el sector.

20260508_05_nuevo_andador_peatonal_04.png


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2_IMG_9349_b11adb880b
Fortalece inclusión crecimiento económico con emprendedores
IMG_4435_bfba37a5fc
Anuncia Félix Arratia nuevo centro comunitario en Juárez, NL
3_ea306bef27
Asume esposa de Arratia como alcaldesa de Juárez
publicidad

Últimas Noticias

el_horizonte_info7_mx_2_68c2351560
¡Flecha al oro! Gana Sebastián García Copa del Mundo de Shanghái
cuba_3bd04ee4f4
Cuba enfrenta apagones: hasta 52% del país quedará sin luz
roma_2026_sabado_2r_landaluce_c9bc38a6e7
Landaluce sorprende en Roma y elimina a Cilic rumbo a ronda tres
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×