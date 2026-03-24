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Nuevo León

Asume esposa de Arratia como alcaldesa de Juárez

El Congreso del Estado aprobó la licencia de Félix Arratia. En su toma de protesta, Oyervides prometió continuidad y enfoque en infancia y grupos vulnerables

  • 24
  • Marzo
    2026

En un hecho histórico para el municipio, Mónica Marisela Oyervides Acosta rindió protesta como alcaldesa de Juárez, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar el Gobierno Municipal.

Lo anterior se da luego de que el Congreso del Estado aprobara la solicitud de licencia indefinida presentada por el alcalde Félix Arratia Cruz, quien continuará en el servicio público desde otra responsabilidad dentro del Gobierno.

Durante su toma de protesta, la nueva alcaldesa reafirmó su compromiso de dar continuidad al trabajo realizado, manteniendo el rumbo de orden, cercanía y resultados que ha caracterizado a la actual administración.

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Oyervides Acosta destacó que su gestión tendrá un enfoque en el bienestar de las primeras infancias, el fortalecimiento de la atención a grupos vulnerables y la promoción de políticas públicas orientadas al cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, como ejes fundamentales para el desarrollo de Juárez.

Experiencia previa en el DIF de Juárez

Desde octubre de 2024, fungió como Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Juárez, donde impulsó acciones en favor de la población vulnerable.

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El Gobierno de Juárez reiteró su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, priorizando el bienestar de la ciudadanía y consolidando el desarrollo del municipio.


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