Padres ven favorable cierre adelantado del ciclo escolar

Luego de que el secretario de Educación Pública a nivel federal, Mario Delgado, anunciara que por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas las clases del nivel básico concluirán el próximo 5 de junio de 2026, padres y madres de familia reaccionaron divididos ante la medida.

Aunque algunos consideran favorable adelantar el cierre, otros reconocieron no estar enterados del ajuste al calendario y existe preocupación sobre si los contenidos académicos previstos podrán concluirse en tiempo y forma.

Horas antes del anuncio federal, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, había propuesto recortar el ciclo escolar en la entidad o implementar clases en línea.

De manera oficial, las autoridades educativas señalaron que la modificación responde a las altas temperaturas previstas para esos meses, sin embargo, entre algunos sectores también surge la percepción de que el ajuste podría estar relacionado con la realización del Mundial de Fifa 2026.

Entre padres y madres de familia hay opiniones encontradas pero en su mayoría expresaron inquietud por el tiempo restante para concluir programas académicos, evaluaciones y actividades de cierre.

Además, docentes y padres señalan que la decisión se tomó sin un consenso previo con el magisterio, lo que también ha generado dudas respecto a la planeación académica y la organización de ceremonias de graduación, tomando en cuenta que quedará menos de un mes efectivo de actividades escolares.

En su mensaje difundido en redes sociales, Mario Delgado detalló además las fechas relevantes previas al siguiente periodo escolar:

Las labores administrativas concluirán el 12 de junio.

Maestros y maestras regresarán el 10 de agosto para participar en una semana de Consejo Técnico Escolar.

Del 17 al 28 de agosto se realizarán dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes.

El arranque del ciclo escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto.

Con este ajuste, estudiantes de nivel básico en México tendrán cerca de tres meses de vacaciones antes del regreso a clases.

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