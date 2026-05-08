Tamaulipas suma 50 medallas en la Olimpiada Nacional 2026

Manuel Virués Lozano, director general del Instituto Nacional del Deporte (INDE) Tamaulipas, informó que la delegación estatal alcanzó las 50 medallas dentro de la Olimpiada Nacional 2026, que se realiza en Guadalajara, Jalisco.

La cifra fue alcanzada tras los recientes resultados obtenidos en la disciplina de tiro deportivo, donde el victorense Francisco David Tovar Martínez conquistó la medalla de oro en la categoría 14-15 años, modalidad rifle tendido 10 metros.

Los atletas tamaulipecos participan en 10 disciplinas ya concluidas o en actividad, logrando imponer un récord nacional en la prueba de tiro deportivo, además de obtener medalla de bronce por equipos en tiro deportivo dentro de la misma modalidad.

Virués Lozano, dijo que Tamaulipas se ubica en la posición número 14 del medallero general, registrando un total de 11 medallas de oro, 13 de plata y 26 de bronce.

Uno de los deportes que más aportó al medallero tamaulipeco fue tiro con arco, disciplina que firmó una actuación histórica al conquistar 23 preseas.

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