Supervisa IMSS avance de nueva clínica en Juárez, NL

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, supervisó los avances de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 10+5 “Benito Juárez”, en el municipio de Juárez, como parte de una gira de trabajo en el estado.

Durante el recorrido, el funcionario constató que la obra presenta un avance físico del 94.3 por ciento y que está diseñada para atender a cerca de 70 mil derechohabientes de la región, fortaleciendo la infraestructura de salud en Nuevo León.

Infraestructura y servicios

La UMF 10+5 contará con 10 consultorios de medicina familiar y cinco de enfermería especializada, además de áreas de nutrición, psicología, estomatología y salud en el trabajo.

Asimismo, dispondrá de servicios de apoyo como Rayos X, ultrasonido, laboratorio clínico y farmacia, lo que permitirá brindar atención integral a los pacientes.

Inversión y avances

El proyecto representa una inversión total de 220.8 millones de pesos, de los cuales 185.2 millones corresponden a la obra y 35.6 millones al equipamiento médico.

Actualmente, los trabajos se concentran en acabados, carpintería, herrería, jardinería y la instalación de mobiliario sanitario, además de los trámites administrativos necesarios para su pronta apertura.

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social destacó que esta unidad es estratégica para mejorar la prevención, el diagnóstico oportuno y la continuidad en la atención médica de la población.

La UMF 10+5 “Benito Juárez” forma parte de los proyectos prioritarios para ampliar la cobertura de servicios de salud en el país y responder a la demanda creciente en zonas urbanas como el municipio de Juárez.

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