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Nuevo León

 Supervisa Zoé Robledo ampliación en UMF No.15 en Monterrey

Con esta ampliación, la UMF No. 15 en Monterrey contará con 55 consultorios, lo cual permitirá atender a más de 200,000 derechohabientes en la entidad

  • 08
  • Abril
    2026

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, acudió a Monterrey para supervisar las obras de ampliación y remodelación de la Unidad Médica Familiar (UMF) No. 15.

Junto al equipo de arquitectos, Robledo recorrió la zona de este hospital ue se está remodelando y se informó que lleva un 69.3% de avance.

Con esta ampliación, la UMF No. 15 en Monterrey contará con 55 consultorios, lo cual permitirá atender a más de 200,000 derechohabientes en la entidad.

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“El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, visitó la obra de ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 15 en Monterrey, Nuevo León, la cual registra un 69.3% de avance”, se lee en un comunicado que compartió el IMSS.

Esta remodelación tiene una inversión base de 411.3 millones de pesos y contará con ultrasonidos, rayos X simples, sillón de estomatología, esterilizador, laboratorio y farmacia, con una plantilla laboral de 473 trabajadores.


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