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Sheinbaum reivindica a Juárez y respalda a Cuba

En el aniversario del Benemérito, la presidenta defendió la autodeterminación de Cuba y reconoció a Margarita Maza como embajadora histórica

  • 22
  • Marzo
    2026

En el marco del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó la vigencia del pensamiento juarista y expresó el respaldo de México al derecho de Cuba a su autodeterminación.

Durante la ceremonia oficial en Guelatao, Oaxaca, la mandataria destacó que, así como Juárez defendió este principio frente al dominio español, hoy México mantiene esa postura en el contexto internacional.

Sheinbaum aseguró que el legado del llamado “Benemérito de las Américas” sigue vivo en el proyecto de la Cuarta Transformación, al recordar que su gobierno se basó en principios como la soberanía, la justicia y la igualdad.

“La soberanía no se negocia, la justicia no se simula”, expresó, al subrayar que las decisiones que transforman a una nación requieren firmeza y convicción, incluso frente a resistencias.

También destacó el papel de Juárez durante momentos clave como la separación entre Iglesia y Estado y su postura ante la intervención extranjera, en particular durante el Segundo Imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo.

Reconocimiento a Margarita Maza

La ceremonia tuvo un énfasis especial en Margarita Maza, en el marco del 200 aniversario de su nacimiento.

La presidenta firmó un decreto para nombrarla como la primera embajadora histórica de México, al destacar su papel durante la intervención francesa, cuando representó la causa republicana en Estados Unidos.

“Fue una mujer fundamental para defender la soberanía nacional”, afirmó.

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Como parte del homenaje, se develó una estatua en su honor, además de emitir un billete de lotería y una estampilla postal conmemorativa.

México y su memoria histórica

Sheinbaum subrayó que Juárez no es solo una figura del pasado, sino una referencia moral vigente en la vida pública del país.

“Hablar de Juárez es hablar del origen moral de la República”, sostuvo.

Asimismo, destacó que su legado continúa generando debate político, pero también fortalece la visión del actual gobierno frente a los desafíos contemporáneos.

La visita marcó la primera gira de la presidenta a Oaxaca tras recientes tensiones políticas locales, en medio de diferencias entre fuerzas afines al gobierno estatal encabezado por Salomón Jara.

Pese a ello, la ceremonia se desarrolló como un acto de reafirmación histórica y política, donde la mandataria insistió en que el país se construye desde sus principios, su dignidad y su memoria.

Al concluir el evento, Sheinbaum encabezó una guardia de honor en memoria de Juárez, reforzando el mensaje de continuidad histórica en su administración.


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