Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_17_at_4_17_59_PM_ad0ef3a6d6
Nuevo León

Supervisa Samuel avances en obras del Parque del Agua

Entre los elementos más destacados del parque se encuentra La Serpiente, considerado el corredor de servicios más largo del mundo dentro de un parque urbano

  • 17
  • Enero
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó los avances en la construcción del Parque del Agua, proyecto que actualmente registra un 61 por ciento de avance y que se convertirá en el parque metropolitano más grande del estado.

Durante el recorrido, el mandatario estatal revisó los trabajos de renovación del estacionamiento de La Pastora, así como el costado del corredor conocido como La Serpiente, el pergolado del área gastronómica y el Jardín Botánico, como parte de los elementos que integran este nuevo espacio urbano.

WhatsApp Image 2026-01-17 at 4.17.58 PM (1).jpeg

El gobernador estuvo acompañado por el presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Parque Fundidora, Bernardo Bichara Assad, y por Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la Plaza Estadio, donde se expusieron los detalles de la obra civil que permitirá la conexión directa entre el Estadio Monterrey y el Parque del Agua, fortaleciendo la integración del corredor metropolitano.

WhatsApp Image 2026-01-17 at 4.17.57 PM.jpeg

El Parque del Agua contará con una extensión de 78 hectáreas y una inversión de $2 mil 92 millones de pesos.

El proyecto estará integrado con el Estadio Monterrey y dispondrá de un puente peatonal que conectará con el DIF Capullos.

WhatsApp Image 2026-01-17 at 4.17.59 PM (1).jpeg

Entre los elementos más destacados del parque se encuentra La Serpiente, considerado el corredor de servicios más largo del mundo dentro de un parque urbano, con una longitud de 530 metros.

Además, el espacio incluirá un foro cultural con capacidad para 4 mil 500 personas, ocho lagos humedales artificiales, áreas de juegos infantiles, zonas para mascotas, skatepark, canchas deportivas y una vitapista de 1.5 kilómetros.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
Whats_App_Image_2026_01_17_at_5_02_05_PM_1_d8bfdcb341
Cae caballo de carretonero en alcantarilla de Monterrey
posibilidad_de_que_bts_venga_a_monterrey_samuel_garcia_c775f3f8ec
Samuel García impulsa posible concierto de BTS en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
Acuerdo_relativo_Diversidad_Biologica_e5445d90bb
Entra en vigor Acuerdo relativo a la Diversidad Biológica Marina
Decretan_catastrofe_incendio_Chile_984bc1932d
Decretan estado de catástrofe por incendios forestales en Chile
publicidad

Más Vistas

frente_frio_29_frio_lluvia_nuevo_leon_00925f6d5a
Prevén frío intenso y vientos fuertes en NL por Frente Frío 29
deportes_brunetta_70f78e7155
Derrota ante Pumas reaviva rumores de salida de Brunetta
andre_jardine_cuando_se_va_de_america_diego_ramirez_9882427b3a
América se fractura y André Jardine podría irse pronto
publicidad
×