Nuevo León

Establecen zonas de veda de fuego y prohíben asar carne en ellas

La prohibición incluye todos los ecosistemas forestales, lotes baldíos mayores a 1,000 m² o predios que cuenten con arbolado en una superficie mayor a 500 m²

  • 01
  • Febrero
    2026

Para evitar incendios forestales de gran magnitud, se establecieron las zonas de veda de fuego en donde quedarán prohibidas las fogatas hasta para hacer una carne asada.

A través del Periódico Oficial del Estado, el Poder Ejecutivo indicó que hasta que no se levante la veda de fuego, queda estrictamente prohibido el uso de fuego en todos los ecosistemas forestales, lotes baldíos mayores a 1,000 metros cuadrados o predios que cuenten con arbolado en una superficie mayor a 500 metros cuadrados, ya sea en zonas urbanas o en zonas de interfaz urbano-forestal.

Así mismo, durante esta veda de fuego queda prohibido el uso de fogatas para la recreación y la preparación de alimentos, como es común en las carnes asadas, y tampoco se podrá utilizar para festejos campestres.

“Se prohíbe el uso de fuego en las zonas de veda a que se refiere el numeral anterior, en las siguientes modalidades: fogatas a cielo abierto para recreación, preparación de alimentos por parte de los turistas, festejos campestres y demás de naturaleza semejante a las enunciadas”, se lee en el decreto publicado.

Así mismo la quema controlada para el mantenimiento de caminos y brechas de conducción eléctrica, zonas agrícolas en áreas aledañas con vegetación, quema de basura o desperdicios contaminantes.

Y también señalan que el encender globos de cantoya o pirotecnia está prohibido para evitar incendios en los bosques y zonas de abundante arbolado.

Este invierno, que aún no termina, se ha pronosticado como uno de los más secos de la última década, siendo más propenso a que se inicien incendios forestales de gran magnitud.


