Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
SAMUEL_GARCIA_26b81a3697
Nuevo León

Taxis de plataforma llegarán al aeropuerto: Samuel García

El mandatario adelantó que durante las próximas semanas se presentará una estrategia para permitir la operación de aplicaciones de transporte en el aeropuerto

  • 11
  • Mayo
    2026

En medio de las denuncias por presunto hostigamiento de elementos de la Guardia Nacional contra conductores de plataformas digitales en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que antes del Mundial quedará resuelto el acceso de servicios como Uber y DiDi a la terminal aérea.

El mandatario estatal adelantó que durante las próximas semanas se presentará una estrategia para permitir la operación de aplicaciones de transporte en el aeropuerto sin contratiempos para usuarios y conductores.

Prometen acceso de Uber y DiDi al aeropuerto

“Van a ver un aeropuerto que se está remodelando y creo que hoy también van a exponer lo que vamos a hacer este mes para que pueda llegar el transporte público. Que llegue Uber, que llegue DiDi, que lleguen todas las aplicaciones al aeropuerto”, declaró Samuel García.

El gobernador también destacó que los visitantes que arriben a Monterrey durante la Copa del Mundo tendrán distintas alternativas de movilidad para trasladarse hacia el estadio y otros puntos de la ciudad.

Entre las opciones mencionó la avenida Miguel Alemán, donde actualmente se desarrolla la construcción del monorriel que conectará diversos sectores metropolitanos, además del acceso gratuito por la autopista y la vía Constitución.

Persisten denuncias de acoso contra conductores

A finales de marzo, conductores de plataformas digitales denunciaron presuntos actos de hostigamiento por parte de elementos de la Guardia Nacional al intentar recoger o dejar pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

De acuerdo con los testimonios, las autoridades federales mantenían operativos constantes para detener y revisar unidades, incluso cuando los operadores aseguraban contar con toda la documentación en regla.

La polémica tomó fuerza luego de que Uber México informara sobre una resolución emitida por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, mediante la cual se ordenaba a las autoridades federales evitar acciones consideradas excesivas contra los conductores de aplicación.

SICT aclara alcance de resolución judicial

Tras las declaraciones de la empresa, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes precisó que el fallo judicial no autorizaba de manera explícita la operación de plataformas dentro de aeropuertos.

La dependencia federal indicó que la resolución únicamente establece límites respecto al uso de la fuerza y las acciones de la Guardia Nacional durante los operativos realizados en la terminal aérea.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_05_12_T131916_880_daa1eae237
Clara Luz busca candidatura a gubernatura de Nuevo León en 2027
IMG_5067_b34850b224
Suman 10 empresas más a 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'
IMG_8562_e6e84a6901
Impulsan escuelas de tiempo completo en apoyo a madres en NL
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2026_05_12_T131916_880_daa1eae237
Clara Luz busca candidatura a gubernatura de Nuevo León en 2027
99bbe3b0_3b66_4ece_8c49_64505f51b05a_f68e04f5fc
A 46 años, Ramos Arizpe crece entre tradición e industria
jamiroquai_arena_monterrey_3e9337d74f
Jamiroquai vuelve a México con concierto en Arena Monterrey
publicidad

Más Vistas

EH_MARCA_DE_AGUA_8_564e2f01b7
Resguardan residencia del 'Señor de los Buques' en San Pedro
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
cae_nl_lider_cartel_noreste_f25066ac1a
Confirma Harfuch captura de líder de célula criminal en NL
publicidad
×