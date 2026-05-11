Taxis de plataforma llegarán al aeropuerto: Samuel García

En medio de las denuncias por presunto hostigamiento de elementos de la Guardia Nacional contra conductores de plataformas digitales en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que antes del Mundial quedará resuelto el acceso de servicios como Uber y DiDi a la terminal aérea.

El mandatario estatal adelantó que durante las próximas semanas se presentará una estrategia para permitir la operación de aplicaciones de transporte en el aeropuerto sin contratiempos para usuarios y conductores.

Prometen acceso de Uber y DiDi al aeropuerto

“Van a ver un aeropuerto que se está remodelando y creo que hoy también van a exponer lo que vamos a hacer este mes para que pueda llegar el transporte público. Que llegue Uber, que llegue DiDi, que lleguen todas las aplicaciones al aeropuerto”, declaró Samuel García.

El gobernador también destacó que los visitantes que arriben a Monterrey durante la Copa del Mundo tendrán distintas alternativas de movilidad para trasladarse hacia el estadio y otros puntos de la ciudad.

Entre las opciones mencionó la avenida Miguel Alemán, donde actualmente se desarrolla la construcción del monorriel que conectará diversos sectores metropolitanos, además del acceso gratuito por la autopista y la vía Constitución.

Persisten denuncias de acoso contra conductores

A finales de marzo, conductores de plataformas digitales denunciaron presuntos actos de hostigamiento por parte de elementos de la Guardia Nacional al intentar recoger o dejar pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

De acuerdo con los testimonios, las autoridades federales mantenían operativos constantes para detener y revisar unidades, incluso cuando los operadores aseguraban contar con toda la documentación en regla.

La polémica tomó fuerza luego de que Uber México informara sobre una resolución emitida por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, mediante la cual se ordenaba a las autoridades federales evitar acciones consideradas excesivas contra los conductores de aplicación.

SICT aclara alcance de resolución judicial

Tras las declaraciones de la empresa, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes precisó que el fallo judicial no autorizaba de manera explícita la operación de plataformas dentro de aeropuertos.

La dependencia federal indicó que la resolución únicamente establece límites respecto al uso de la fuerza y las acciones de la Guardia Nacional durante los operativos realizados en la terminal aérea.

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