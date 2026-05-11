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Nuevo León

Guadalupe entra en sesión permanente por el Mundial

El municipio de Guadalupe aseguró estar listo para recibir a miles de aficionados, turistas y delegaciones que arribarán a Nuevo León

  • 11
  • Mayo
    2026

A 30 días del arranque de la Copa del Mundo 2026, el municipio de Guadalupe aseguró estar listo para recibir a miles de aficionados, turistas y delegaciones que arribarán a Nuevo León durante la justa internacional.

El alcalde Héctor García informó que el gobierno municipal entró en sesión permanente con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances en temas de seguridad, movilidad, infraestructura y atención a visitantes.

Guadalupe alista operativo para recibir a miles de visitantes

Ante la expectativa de recibir más de 375 mil personas, el municipio implementará un operativo especial que contempla 11 filtros de seguridad estratégicamente ubicados, además de módulos de orientación con traductores y unidades médicas.

También se mantendrán en alerta elementos de Protección Civil y Bomberos para atender cualquier situación de emergencia durante los eventos relacionados con el Mundial.

“Estamos a 30 días del Mundial y en Guadalupe ya estamos listos. Cada miércoles estaremos informando las acciones en materia de seguridad, movilidad, infraestructura y emprendimiento”, expresó el alcalde Héctor García.

Habrá reportes semanales sobre preparativos

El edil adelantó que a partir de la próxima semana se realizarán actualizaciones periódicas para detallar el avance y ajustes del plan integral implementado rumbo al torneo internacional.

La actividad mundialista llegará al Estadio Monterrey el próximo 14 de junio, tres días después de la inauguración oficial de la Copa del Mundo en la Ciudad de México.

Buscan dejar legado urbano y turístico

Las autoridades municipales señalaron que las obras y mejoras urbanas impulsadas para el Mundial buscan convertirse en un beneficio permanente para las familias de Guadalupe.

Además de los operativos de seguridad, el municipio habilitará espacios de convivencia y entretenimiento con actividades culturales, gastronómicas y musicales tanto en la Plaza Principal como en los alrededores de la denominada milla FIFA.


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