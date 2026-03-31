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Nacional

Confirman restos del hijo de Ceci Flores en Sonora

Restos óseos localizados en una carretera de Sonora fueron identificados como pertenecientes a Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la activista Ceci Flores

  • 31
  • Marzo
    2026

Restos óseos localizados en una carretera de Sonora fueron identificados como pertenecientes a Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la activista Ceci Flores, tras la confirmación de pruebas de ADN.

El hallazgo, ocurrido el pasado 24 de marzo en la carretera 26, fue confirmado por el colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora, que informó la noticia a través de redes sociales con un mensaje cargado de dolor y memoria.

“Con el corazón profundamente dolido, queremos compartir que los restos encontrados en días pasados han sido plenamente identificados y corresponden a nuestro querido hermano, Marco Antonio Sauceda Rocha. La prueba de ADN ha confirmado su identidad”, señaló el colectivo.

En el mismo mensaje, destacaron el difícil proceso que enfrentan las familias de personas desaparecidas: “No existen palabras suficientes para describir este momento. Aunque hayan pasado los años, nunca se está preparado para recibir una noticia así”.

El grupo cerró su comunicado con un mensaje de despedida: “Hoy cerramos un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y de memoria. Marco Antonio, siempre vivirás en nosotros. Promesa cumplida”.

Desaparecido desde 2019 en Bahía de Kino

Marco Antonio Sauceda Rocha, de 32 años, fue reportado como desaparecido el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino. A partir de ese momento, su madre inició una búsqueda incansable que derivó en la creación del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, uno de los más importantes en el país.

El hallazgo de los restos ocurrió a la altura del kilómetro 46 de la carretera 26, que conecta Hermosillo con la costa, luego de que la propia activista identificara prendas de vestir y fragmentos óseos en la zona.

Se prevé que este martes 31 de marzo se lleve a cabo un velatorio en el domicilio de Ceci Flores, ubicado en Bahía de Kino, donde familiares y miembros del colectivo darán el último adiós.

Hasta el momento, autoridades de Sonora no han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso, aunque se espera que en las próximas horas se pronuncien.

En los últimos años, Ceci Flores se ha convertido en una de las voces más visibles en la búsqueda de personas desaparecidas en México, encabezando brigadas y exigiendo respuestas a las autoridades.


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