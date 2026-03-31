Trump revela biblioteca con estatua dorada gigante

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el primer rénder de su futura biblioteca presidencial en Miami, un ambicioso proyecto arquitectónico que ha llamado la atención por incluir una estatua dorada gigante del propio mandatario y una réplica del avión presidencial Air Force One.

El adelanto fue difundido a través de su red social Truth Social y replicado por su hijo, Eric Trump, quien también participa en el desarrollo del complejo.

El video muestra un rascacielos con el distintivo logotipo de Trump, acompañado de una estética dorada que remite a su marca personal.

🇺🇸 | Trump compartió una imagen de la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, que se construirá en Miami. pic.twitter.com/qNHWoPMUr7 — News Day Mundo (@NewsDayMundo) March 31, 2026

El diseño, a cargo de la firma Bermello Ajamil, contempla una torre ubicada frente al agua en el centro de Miami, con una entrada principal dorada y escaleras eléctricas del mismo color, evocando el inicio de la campaña presidencial de Trump en 2015.

Entre los elementos más llamativos destaca la presencia de una estatua dorada de gran escala del propio Trump, visible tanto en la entrada del edificio como en el interior de un auditorio. Además, el complejo incluiría pantallas con la imagen del mandatario y el lema “Make America proud again”.

También se observa una terraza con palmeras y áreas recreativas donde visitantes disfrutan bebidas, reforzando la idea de un espacio que combina política, espectáculo y turismo.

La figura de ‘Don Colossus’

Aunque no se han confirmado todos los detalles del proyecto, en febrero trascendió que un escultor de Ohio trabaja en una estatua de aproximadamente 4,5 metros de altura y más de tres toneladas de peso, encargada por inversores vinculados a criptomonedas.

La obra, bautizada como “Don Colossus”, estaría destinada a convertirse en uno de los principales atractivos del recinto.

El anuncio del proyecto ha generado polémica entre activistas y sectores locales, quienes cuestionan que la biblioteca se construya en un terreno estatal cedido por el Miami-Dade College a la Fundación de la Biblioteca Presidencial de Trump.

Además, han señalado como incongruente su cercanía con la Freedom Tower, un sitio histórico donde miles de inmigrantes cubanos encontraron refugio tras huir del gobierno de Fidel Castro en las décadas de 1960 y 1970.

Pese a las críticas, simpatizantes del proyecto destacan su potencial como motor económico y atractivo turístico para Miami. De concretarse, sería la primera biblioteca presidencial en Florida, estado donde Trump fijó su residencia en 2019, tras dejar New York City.

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