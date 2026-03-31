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Internacional

Japón e Indonesia reforzarán cooperación en seguridad energética

Ambas partes cooperarán en la construcción de una nueva central nuclear, posiblemente en Kalimantan Occidental, para financiar bancos en desarrollo

  • 31
  • Marzo
    2026

Japón e Indonesia acordaron este martes profundizar sus lazos económicos y de cooperación en seguridad energética ante la incertidumbre sobre los suministros de petróleo y gas provocada por el conflicto en Medio Oriente.

Durante la conferencia de prensa conjunta con sede en Tokio, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi resaltó la relevancia de dichos acuerdos.

“A raíz de la situación con Irán, la importancia de los recursos y de la seguridad energética está siendo reconocida a nivel mundial”, expresó.

Detalló que, junto con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, esto es resultado de un acuerdo pactado el pasado 15 de marzo, cuyo objetivo es impulsar la colaboración económica en minerales críticos y energía nuclear.

Ambas partes cooperarán en la construcción de una nueva central nuclear, posiblemente en Kalimantan Occidental, en Indonesia, utilizando la experiencia japonesa con una posible financiación de bancos de desarrollo, según un documento difundido por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón.

Japón promueve energía nuclear pese a desastre de Fukushima en 2011

Pese al desastre nuclear de Fukushima en 2011, Japón ahora promueve la energía nuclear y busca ampliar la cooperación con naciones del Sudeste Asiático como parte de su iniciativa de cero emisiones de carbono.

Por su parte, Indonesia recurre a la energía nuclear para satisfacer el aumento vertiginoso de la demanda energética.

Además, se acordó profundizar la cooperación para ayudar a estabilizar las cadenas de suministro, incluido el gas natural, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón.

Japón figura entre los principales importadores mundiales de GNL, y alrededor del 5% de su suministro proviene de Indonesia.

 

 


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