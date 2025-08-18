Cerrar X
Nuevo León

Toma posesión nuevo mando de Séptima Zona Militar

El General de Brigada del Estado Mayor, Tomás Amador Ramírez, tomó posesión este lunes como nuevo Comandante de la Séptima Zona Militar

  • 18
  • Agosto
    2025

El General de Brigada del Estado Mayor, Tomás Amador Ramírez, tomó posesión este lunes como nuevo Comandante de la Séptima Zona Militar.

Originario de Aguascalientes y con una experiencia en servicio de 28 años ininterrumpidos, Amador rindió protesta en una ceremonia arropada por autoridades de los tres niveles de gobierno.

Al evento acudieron el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda; el secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores; el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla; el fiscal, Javier Flores; y el general de División Diplomado de Estado Mayor, Maximiliano Cruz Ramos; así como alcaldes de la entidad.

Toma posesión nuevo mando de Séptima Zona

“Le damos una cordial bienvenida deseándole el mejor de los éxitos, como compañeros de armas expresando que las tropas desplegadas en el estado ratifican su lealtad, honradez, e institucionalidad al pueblo de México, renovando nuestro compromiso de seguir actuando en un marco de lealtad, honor y legalidad”, rezó un mensaje firmado por el Coronel de Infantería de Estado Mayor, Marco Antonio Gutiérrez Molina, jefe de Estado Mayor de la Séptima Zona.

Amador Ramírez entra en sustitución del General Antonio Melchor Ruíz, quien ostentaba el cargo desde diciembre de 2023 y que ahora fue asignado a Acapulco, Guerrero.


Comentarios

