'Tragedia ecológica pudo evitarse', asegura Profepa

La Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Profepa) informó que la planta de Ternium que ocasionó el derrame de más de 400,000 litros de sustancias peligrosas no está en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), que busca garantizar industrias limpias que cumplan con normas de jurisdicción federal, estatal y municipal.

El subprocurador de Prevención Ambiental del gobierno federal, Alberto Rojas, dijo que la contaminación pudo evitarse si esa acerera que opera en Nuevo León se hubiera inscrito voluntariamente en el PNAA.

“Hasta donde sé, me parece que no está”, dijo el funcionario.

En su página de internet, la empresa dice que trabaja para “refrendar” su certificado de industria limpia, aunque sólo menciona a la planta de Pesquería.

Rojas dijo que por lo menos la de Churubusco, que fue la que ocasionó el derrame, no está en ese programa. A la pregunta de si ese derrame pudo haberse previsto, respondió que si las empresas se incorporan al programa de Auditoría Ambiental, un beneficio es que se verifica el cumplimiento no sólo de la normatividad federal, sino estatal y municipal.

Tampoco participan en ese programa miles de empresas de Nuevo León. Sólo hay 8 empresas certificadas como Industria Limpia en ese programa, y hay 55 en proceso de certificación. El programa otorga un certificado de un sello soberano, con el que el Estado verifica que se está cumpliendo con las normas y más allá.

“Para evitar que pasen ese tipo de cosas (el derrame y la clausura), lo que uno busca es que de manera preventiva las empresas se incorporen a este programa voluntariamente y después no haya una inspección o vigilancia o accidente o alguna situación por mal manejo que genere una sanción”, explicó.

En el país, algunas plantas de Ternium están incorporadas y otras no.

“No todas, y aquí lo que nosotros queremos es llamar a todo el sector industrial a que todas sus plantas estén incorporadas al programa”, aseveró.

Rojas Rueda pidió a las empresas concientizarse por el bien de todos.

“Si existe la posibilidad de prever un daño ambiental o un delito ambiental, sabiendo que existen las herramientas, ¿por qué no lo hacemos?”, cuestionó.

“Aquellas empresas que participan en el Programa de Auditoría Ambiental es mucho menos probable que tengan una sanción; es un mecanismo para reducir sus riesgos jurídicos, que además tiene un costo económico porque cualquier multa es costosísima”, consideró.

Aclaró que estar dentro del programa no es patente de corso para evadir inspecciones, sino al contrario.

“La ventaja de estar en el programa es que cuando cae una inspección federal del área de Inspección y Vigilancia, al verificar que cumpla con la normatividad, seguramente cumple, porque nosotros verificamos que esto suceda”, argumentó.

El funcionario federal viajó a Nuevo León para encabezar la Décima Jornada para concientizar a representantes de empresas de participar en estas auditorías ambientales.

“Nuevo León es de los estados que, proporcionalmente al número de empresas que tiene en el sector industrial, es de los que menos tiene (en el programa de Auditoría). Yo lo que les preguntaría es: '¿El estado de Nuevo León es el estado con potencial industrial?' Claro, es uno de los estados que debería de tener más empresas en el programa”, declaró.

“Certificadas ahorita como Industria Limpia, tenemos 8 empresas, nada más, y tenemos 55 empresas que están en proceso de certificación; estamos revisando si están cumpliendo o no. En total, habría 63; de esas 63, pónganle que 3 o 4 no cumplan. Más o menos vamos a tener a finales de año entre 58 y 60 empresas, pero ahorita tenemos 8. Fíjense: ¿cuál será el universo de empresas que hay en Nuevo León? No son cientos, son muchas más”, precisó.

El total de empresas certificadas entre Industria y Calidad Ambiental en Nuevo León es de 42, y hay 99 en proceso.

“Vamos a llegar a más de 100, vamos a duplicar o triplicar las que tenemos, pero siguen siendo ciento y tantas, muy pocas, 130 y tantas, muy pocas”, refirió.

Lamentó que las empresas no inviertan en la prevención por la inversión que implica, pero al final no hacerlo les sale más caro.

“No hacen esto porque piensan que les cuesta más, pero ese ahorro que están haciendo es un gasto que no contabilizan. Cuando hablamos con financieros de las empresas, dicen ‘no había visto que es un costo’ y le llaman al encargado de Operaciones, y le dicen: ‘Hazme un programa de Gestión Ambiental porque me estás reduciendo un riesgo y no estás previendo, y en mi contabilidad no lo tenía’”, detalló.

Si una empresa invierte en introducir tecnología que cuide al medio ambiente, sale ganando.

“En el ejercicio estadístico 2024 de las empresas que tenemos en todo el país, es que por cada peso que invirtieron en el Programa de Auditoría Ambiental, tuvieron un retorno de $2.5 pesos; eso quiere decir que es más negocio ayudar al ambiente que exponerse a riesgos”, afirmó.

Por eso, insistió en su llamado.

“Que el sector industrial del Estado se incorpore y se sume al programa de manera voluntaria y lo haga como otros estados que están alrededor, que tienen muchas más empresas incorporadas al programa, pero tienen mucho menos desarrollo industrial. Nuestro programa permite que se incorporen al programa empresas de jurisdicción federal, estatal o municipal. El PNAA está enfocado en empresas medianas y grandes, sin importar jurisdicción”, expuso.

