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Nuevo León

Revisa Estado situación tras estudio que detectó plomo en menores

Miguel Flores, secretario General de Gobierno, aseguró que ya hay personal revisando la situación y que se actuará con base en resultados oficiales

  • 22
  • Abril
    2026

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores Serna, informó que ya se realizan inspecciones e investigaciones tras darse a conocer un estudio que detectó presencia de plomo en menores de edad en distintas zonas del área metropolitana de Monterrey.

Cuestionado sobre posibles acciones por parte de la autoridad estatal, el funcionario aseguró que ya hay personal revisando la situación y que se actuará con base en resultados oficiales.

“Sí, por supuesto, ya se está inspeccionando. Ya hay una inspección, como ya lo dije ahorita, se va a estudiar bien y cuando tengamos un resultado con base que lo respalde alguna autoridad, algún profesional, ya se tomarán cartas en el asunto”, expresó.

El tema surgió luego de una investigación realizada por la Secretaría de Salud estatal, Tec Salud y los Centros de Desarrollo Infantil de Tierra y Libertad, en la que se señala que tres de cada 10 niños analizados presentan cierto grado de plomo en la sangre, presuntamente asociado a la contaminación ambiental.

Las pruebas fueron aplicadas a menores de entre 0 y 7 años de edad en 13 planteles Cendis distribuidos en la zona metropolitana.

De acuerdo con los resultados, la mayor concentración de casos se ubicó en la zona norponiente de Monterrey y en San Nicolás de los Garza, áreas donde operan empresas industriales como Zinc Nacional y Ternium.

Flores Serna reiteró que el Gobierno estatal dará seguimiento puntual al caso y que, en caso de confirmarse riesgos a la salud o irregularidades, se procederá conforme a la ley.


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