Verá Mesa Metropolitana regulación de preventas inmobiliarias

El tema de regulación de preventas inmobiliarias llegará a la Mesa de Coordinación Metropolitana, ya que el presidente de este organismo, Andrés Mijes, también alcalde de Escobedo, dijo que se puede ver en el área de desarrollo urbano.

Durante una entrevista, el funcionario explicó que sí es posible verlo en la mesa, sin embargo, sí es tarea del Congreso del estado hacer los candados necesarios en la ley, para que se eviten los fraudes en las preventas de departamentos y fraccionamientos.

“Completamente de acuerdo, tenemos que proteger a los ciudadanos y exhortaría sobre todo al Congreso a que modifique las leyes para que pueda regular las preventas.

“Lo más importante es que haya los candados legislativos para que las personas que tengan este tipo de proyectos presenten las fianzas necesarias para evitar estos fraudes inmobiliarios.

“Es uno de los temas que se puede ver en la mesa de desarrollo urbano de la coordinación metropolitana, el tema es de poder tener los candados, porque para mi que la solución más sencilla es que las preventas deben de tener una fianza para que no defraudes a los que te están comprando anticipadamente”, dijo Andrés Mijes.

Desde principios de febrero del 2024, INFO7 dio a conocer que el Grupo Legislativo del PAN, buscaba regular las preventas inmobiliarias en Nuevo León, ante los diversos fraudes de desarrolladores que llevan años con obras paradas o incluso sin empezar.

Sin embargo, debido a las inconformidades con cámaras de vivienda, municipios y otros involucrados, se tuvieron que hacer modificaciones a la reforma que contemplaba agregads en el Código Civil y a la Ley de Asentamientos Humanos.

Tras diversas mesas de trabajo y cabildeo con diferentes actores y grupos legislativos, una fuente aseguró que ya se llegó a un acuerdo con una nueva propuesta de reforma a la ley en donde tanto la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda de Nuevo León (Canadevi), como la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León (Caprobi), al igual que municipios como Monterrey, San Pedro, San Nicolás y Santiago, dieron luz verde.

Esta nueva propuesta sería presentada a finales de septiembre por el grupo legislativo del PAN, sin embargo, ya está aprobada por más grupos legislativos.

Esto después de negociar que el principal candado sea que aquellos desarrolladores que quieran vender algo, demuestren que ya tienen un permiso municipal, lo cual comprobaría que el suelo donde pretenden construir sí les pertenece y que hay un proyecto ejecutivo que avale la construcción.

“No podrá haber venta de nada hasta que no haya un permiso municipal, porque así se garantiza que sí habrá un bien inmueble, porque para tener el permiso debes de llevar el proyecto ejecutivo y la comprobación de que hay una tierra donde construirlo”, dijo la fuente.

Se puntualizó que el tema transitó en las cámaras ya que actualmente se han dado casos de empresas o pseudo desarrolladores que ofertan viviendas o departamentos muy por debajo del precio en el mercado, los cuales desde el principio saben que no van a entregar o que harán estos fraudes.

Comentarios