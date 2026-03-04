Podcast
Reporte Ciudadano
Coahuila

Coordinan municipios obras clave para el tren de pasajeros

Jiménez Salinas señaló que también se analiza la realización de obras complementarias de infraestructura vial, indispensables para el paso del tren en la zona

  • 04
  • Marzo
    2026

El Gobierno de Coahuila trabaja en coordinación con los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe para agilizar los procesos relacionados con la construcción del tren de pasajeros en la región sureste, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario explicó que actualmente se realizan gestiones para facilitar la liberación de terrenos y otros trámites necesarios para el desarrollo de este proyecto ferroviario, el cual forma parte de la estrategia de movilidad impulsada a nivel federal.

Comunicación con federación y planeación de obra

Indicó que el gobierno estatal mantiene comunicación constante con autoridades federales, empresas y sindicatos involucrados para avanzar en la planeación de la obra.

Jiménez Salinas señaló que también se analiza la realización de obras complementarias de infraestructura vial, indispensables para el paso del tren en la zona.

Obras complementarias en Saltillo y Ramos Arizpe

Entre las obras más relevantes mencionó el puente deprimido en el cruce de Nazario Ortiz Garza con el bulevar Vito Alessio Robles en Saltillo, así como el puente de Los Pinos en Ramos Arizpe, proyectos que deberán definirse en coordinación con los municipios y el gobierno federal.

El gobernador precisó que los alcaldes de ambas ciudades participarán en la elaboración de los proyectos ejecutivos, mientras que la secretaria de Proyectos Estratégicos, María Bárbara Cepeda, encabeza las gestiones del Gobierno del Estado relacionadas con el desarrollo del tren.


