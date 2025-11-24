Cerrar X
Coahuila

Ramos Arizpe registra 474 esterilizaciones en 2025

Las cifras muestran que la esterilización de mascotas fue el servicio más demandado, superando la vacunación y la desparasitación

  • 24
  • Noviembre
    2025

El municipio de Ramos Arizpe cerrará el año con la realización de más de 474 esterilizaciones practicadas a perros y gatos en distintas colonias y comunidades rurales, como parte de las 17 jornadas de atención animal realizadas conjuntamente por el DIF Municipal y la Secretaría de Salud.

Las cifras muestran que la esterilización fue el servicio más demandado, superando incluso la vacunación y la desparasitación de mascotas. 

De acuerdo con los reportes oficiales, además de los 474 procedimientos, se aplicaron 569 vacunas durante las jornadas y se realizaron 322 desparasitaciones, así como 1,053 vacunas adicionales casa por casa en recorridos complementarios.

Las campañas se llevaron a plazas públicas, ejidos y sectores populares donde el acceso a servicios veterinarios es limitado. El objetivo, según las autoridades, ha sido contener la reproducción de animales en situación de calle, reducir riesgos sanitarios y promover prácticas básicas de cuidado.

Las 17 jornadas forman parte de los resultados que serán integrados al Informe de Gobierno 2025, y representan uno de los registros más altos de esterilización acumulada en un solo año para Ramos Arizpe.


