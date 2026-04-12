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Nuevo León

Vibra Monterrey con el 21K 'mundialista' con 2 mil corredores

En un ambiente de fiesta y con la mira puesta en la máxima justa del balompié, el municipio de Monterrey celebró este domingo el 21K Monterrey

  • 12
  • Abril
    2026

En un ambiente de fiesta y con la mira puesta en la máxima justa del balompié, el municipio de Monterrey celebró este domingo el 21K Monterrey, una edición especial con temática mundialista que reunió a 2 mil atletas en las principales arterias de la ciudad.

En representación del alcalde Adrián de la Garza, el secretario de Desarrollo Humano, Rafael Ramos, fue el encargado de dar el disparo de salida en punto de las 7:00 horas.

El contingente partió desde las inmediaciones del Palacio Municipal para recorrer la Vía Deportiva y calles aledañas, bajo una logística coordinada por la Dirección de Deportes.

“Durante la actividad se contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad municipal, así como de Protección Civil y la Cruz Roja Mexicana, sin que se registraran incidentes”, informó el municipio.

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De acuerdo con la administración regia, se contemplaron categorías desde los 19 hasta los 60 años y mayores, además de una modalidad especial para personas con discapacidad.

El último registro en meta se dio a las 10:44 horas, procediendo de inmediato a la premiación de las distintas divisiones.

Gracias al despliegue de la Secretaría de Seguridad municipal, Protección Civil y la Cruz Roja Mexicana, la justa deportiva transcurrió sin incidentes, informaron las autoridades municipales.

La temática de esta edición no fue casualidad; el evento sirvió para fomentar la activación física rumbo al Mundial de la FIFA 2026. 

“Con estas acciones, Monterrey impulsa el deporte y la sana convivencia entre la ciudadanía”, indicaron las autoridades.


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