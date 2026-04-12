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Nuevo León

Muere una persona tras choque en Carretera Nacional

Debido al accidente, se mantiene el cierre total de carriles en dirección de norte a sur, con contraflujo habilitado en la zona

  • 12
  • Abril
    2026

Una persona perdió la vida y seis más resultaron lesionadas tras un fuerte accidente vial registrado este domingo en la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 157.

Choque entre unidad de CFE y tráiler

El percance ocurrió cuando una camioneta de 3 y media toneladas, con personal de la CFE a bordo, se impactó contra un tráiler que aparentemente estaba detenido.

Entre los heridos se reporta una persona prensada, por lo que cuerpos de auxilio trabajan en su liberación.

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Cierre vial y movilización de cuerpos de emergencia

Debido al accidente, se mantiene el cierre total de carriles en dirección de norte a sur, con contraflujo habilitado en la zona.

En el sitio laboran elementos de Protección Civil Nuevo León y Bomberos de Linares.

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