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Finanzas

Pide sector comercio reglas claras ante bloqueo de cuentas

El bloqueo puede tener efectos en la operación de empresas al limitar el acceso a sus recursos, impactando la confianza de inversionistas y el entorno económico

  • 12
  • Abril
    2026

Ante la discusión sobre el bloqueo de cuentas bancarias en México, la Concanaco-Servytur advirtió que es urgente contar con reglas claras que brinden certeza jurídica y protejan la inversión. 

El organismo enfatizó que estas medidas, aunque necesarias, deben aplicarse bajo un marco legal bien definido.

Si bien la Confederación reiteró su respaldo a las acciones del Estado contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, también señaló que la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para inmovilizar cuentas requiere mayor claridad en sus alcances, límites y mecanismos de aplicación.

En este sentido, advirtió que el bloqueo de cuentas puede tener efectos directos en la operación de empresas, al limitar el acceso a sus recursos, lo que impacta la confianza de inversionistas y el entorno económico. 

Por ello, insistió en que estas medidas deben garantizar condiciones previsibles para evitar incertidumbre.

El presidente del organismo, Octavio de la Torre, señaló: “Confiamos en nuestras instituciones y consideramos fundamental que medidas como el bloqueo o la inmovilización de cuentas bancarias estén acompañadas de reglas claras, certeza jurídica y mecanismos eficaces de revisión”.

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A su vez, la Confederación reiteró su disposición de colaborar con autoridades para fortalecer estas medidas dentro del marco legal, al subrayar que la certidumbre regulatoria es clave para impulsar la inversión y el desarrollo económico del país.


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