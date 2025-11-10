Cerrar X
Nuevo León

Virus Coxsackie en niños de Apodaca es estacional: Salud

La secretaria de Salud confirmó siete casos del virus Coxsackie en una escuela primaria de Apodaca. Aseguró que se trata de una cepa estacional

  • 10
  • Noviembre
    2025

Ante los siete casos identificados de virus Coxsackie en Apodaca, la secretaria de Salud del estado, Alma Rosa Marroquín, aseguró que se trata de una cepa estacional que se da cada año.

En entrevista con El Horizonte, Marroquín comentó que la dependencia tiene conocimiento de estos casos registrados en la escuela primaria federal José Zuno Arce, ubicada en la colonia Exhacienda San Francisco.

Se trata de un virus que se transmite de persona en persona, especialmente en lugares que son compartidos por varios niños, como son las instituciones educativas, como guarderías o en niveles básicos como es el kínder.

Ante la aparición de este virus, la funcionaria comentó que se trata de un padecimiento benigno que produce malestares como fiebre, pero no problemas que requieran hospitalización; sin embargo, es importante informar de la presencia de un contagio a través de las vías estatales, como es el 070.

“Si existe este brote, es un virus estacional que se eh lesiones en el pie, en la mano y alrededor de la boca; es una infección por un virus llamado Coxsackie, es frecuente y se presenta cada año. Se transmite de persona a persona en las guarderías, kínder, etcétera, donde están muchos niños en un solo espacio.

“Afortunadamente, no es algo que esté generando un problema de salud pública. Sí es importante que a todas las personas que identifiquen esto se contacten con nosotros a través del 070 para realizar las recomendaciones y las brigadas de atención médica en caso necesario”, indicó Marroquín.

El pasado 7 de noviembre El Horizonte dio a conocer que padres de familia reportaron la preocupación que han vivido desde hace ya dos semanas, luego de reportarse casos del virus manos, pies y boca en niños del plantel.

Según madres de alumnos, son al menos siete menores los que padecen la infección, cinco de primeros grados y dos de segundo grado de primaria.

Desde hace dos semanas, cuando se registró el primer caso de la infección, las autoridades del plantel educativo pidieron el uso obligatorio de cubrebocas para ingresar a las aulas; asimismo, implementarían filtros de gel antibacterial a la hora de entrada de los pequeños.

Ahora, madres y padres de familia piden a las autoridades correspondientes que se realice una limpieza a profundidad de las aulas para evitar futuros contagios; asimismo, se permita el no acudir a clases presenciales.


