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Tamaulipas

Accidente vehicular cobra la vida de menor en Reynosa

Presuntamente, durante una maniobra de reversa realizada por una conductora, el menor identificado como Sergio Antonio “N” quedó atrapado entre dos vehículos

  • 07
  • Junio
    2026

Una tragedia sacudió la noche del sábado al fraccionamiento Puerta Grande, donde un menor de apenas 11 años perdió la vida tras verse involucrado en un accidente ocurrido al exterior de un domicilio de ese sector.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Tránsito y Vialidad, los hechos se registraron cerca de las 21:45 horas sobre la calle Puerta de Lirios.

Presuntamente, durante una maniobra de reversa realizada por una conductora, el menor identificado como Sergio Antonio “N” quedó atrapado entre dos vehículos, sufriendo lesiones de gravedad.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento del menor

Tras recibir el reporte de emergencia, paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, al revisar al menor confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Estatal mientras personal de Servicios Periciales y agentes de la Policía Investigadora realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo.

Conductora quedó a disposición de las autoridades

Las autoridades informaron que la conductora involucrada, una adolescente, quedó a disposición de las instancias competentes, que serán las encargadas de determinar responsabilidades conforme avancen las investigaciones.

El fallecimiento del menor ha causado profundo pesar entre vecinos y familiares, quienes expresaron su consternación por lo ocurrido y enviaron muestras de solidaridad a sus seres queridos.

Familia solicita apoyo para gastos funerarios

Ante esta situación, la familia del niño ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para afrontar los gastos funerarios.

La petición ha sido difundida a través de redes sociales, donde amigos y conocidos han comenzado a organizar acciones de apoyo para acompañar a los deudos en este difícil momento.


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