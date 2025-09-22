Cerrar X
Tamaulipas

Activan Alerta Plateada para localizar a adulto mayor en Reynosa

El hombre, de 77 años y que padece de sus facultades mentales, salió de su domicilio el pasado miércoles 17 de septiembre, en la colonia Halcón

  • 22
  • Septiembre
    2025

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informó a través de sus redes sociales sobre la activación de una Alerta Plateada para la búsqueda inmediata del señor Eulogio Cruz Guerrero, de 77 años de edad.

De acuerdo con el reporte, el adulto mayor salió de su domicilio el pasado miércoles 17 de septiembre en la colonia Halcón.

Se presume que ingresó a un monte cercano y ya no pudo salir. Debido a que padece de sus facultades mentales, se teme que se encuentre desorientado y haya tomado rumbos desconocidos hacia otras zonas de la ciudad.

Las labores de búsqueda se realizan en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, además de familiares y miembros del colectivo.

Se insiste a la ciudadanía en colaborar con la localización, verificando en los perímetros de sus domicilios y reportando cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

La Alerta Plateada es un mecanismo especializado para la localización de adultos mayores, particularmente aquellos en situación de vulnerabilidad.


