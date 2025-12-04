Podcast
Impacta_tren_camioneta_en_Altamira_Tamaulipas_2de939b82a
Tamaulipas

Conductor resulta lesionado tras ser embestido por tren

Un cruce cotidiano en la colonia Independencia se convirtió en caos por una falla en el vehículo, movilizando a cuerpos de emergencia en la zona céntrica.

  • 04
  • Diciembre
    2025

Un fuerte accidente ferroviario se registró la mañana de este jueves, luego de que el tren impactara una camioneta Chevrolet Blazer 2016 color blanca en el cruce de la calle Francisco Villa, a la entrada de la colonia Independencia, muy cerca de la zona centro. El hecho generó movilización inmediata de cuerpos de auxilio y causó alarma entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

El percance ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando el vehículo, con placas de Tamaulipas, se desplazaba del bulevar Primex hacia la colonia Independencia. De acuerdo con información preliminar, la unidad presuntamente se quedó sin frenos, lo que impidió que el conductor pudiera detenerse antes de cruzar las vías del ferrocarril, provocando el impacto con la locomotora.

El conductor fue identificado como Raúl Vera Carrizales, de 71 años de edad y residente de la colonia Altamira Sector 4. El hombre se dirigía a visitar a su madre en la colonia Martín A. Martínez cuando ocurrió el choque. Como resultado, sufrió múltiples golpes y una lesión en el brazo derecho, por lo que requirió atención médica inmediata en el lugar.

Conductor resulta lesionado tras ser embestido por tren.jpg

¿Cómo ocurrió el choque en el cruce ferroviario?

Testigos señalaron que el impacto fue tan fuerte que el conductor salió proyectado por la ventanilla del lado izquierdo. La camioneta quedó completamente destrozada y, posteriormente, se incendió. Al sitio arribaron elementos de Protección Civil, Bomberos y Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar las llamas y auxiliar al lesionado para su traslado y valoración médica.

¿Quién tiene la preferencia de paso en un accidente con tren?

Elementos de Tránsito municipal tomaron conocimiento del percance y acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes. De acuerdo con el reglamento vial, el ferrocarril tiene preferencia de paso, por lo que todo apunta a que la presunta falla en los frenos de la camioneta fue el factor determinante en la responsabilidad del conductor.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al aproximarse a cruces ferroviarios, respetar la señalización preventiva y mantener en óptimas condiciones los sistemas de frenos, a fin de evitar tragedias similares.


