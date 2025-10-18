Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_10_18_T133751_787_ef0d5d4e2e
Nuevo León

Inician búsqueda de hermanas desaparecidas en Pesquería

La denuncia se presentó cinco días después de su desaparición, luego de que se perdió completamente el contacto con ellas

  • 18
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó la alerta de búsqueda de dos menores de edad, quienes fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Pesquería.

Brisa Guadalupe y Cecilia Yanet fueron vistas por última vez en calles de la colonia Colinas del Aeropuerto, el pasado 10 de octubre.

De acuerdo con la dicha de búsqueda, Brisa tiene 14 años de edad y cuenta con una estatura de 1.53 metros. Sus señas particulares que presenta una cicatriz de aproximadamente 5 centímetros en la muñeca izquierda y otra en el labio inferior derecho.

Captura de pantalla 2025-10-18 133112.png

Mientras que Cecilia tiene 15 años, mide 1.54 metros y no cuenta con señas particulares. Pero se destaca que vestía un short color negro y una blusa blanca, con tenis de ambos colores.

A través de la Agencia Estatal de Investigaciones y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, se emitieron las respectivas fichas de localización para dar con su paradero.

Captura de pantalla 2025-10-18 133122.png

La denuncia se presentó de manera formal cinco días después, luego de que se perdió completamente el contacto con ellas

Agentes de investigación continúan con los operativos de búsqueda en distintas áreas de Pesquería, así como en municipios colindantes. Además, vecinos de las menores comenzaron a organizarse para implementar su propia búsqueda con el fin de dar con su paradero.

Se indicó que ambas podrían encontrarse juntas, aunque las razones de su desaparición aún son desconocidas.

Se insta a la ciudadanía a colaborar para su pronta localización.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tecmilenio_papas_rudy_4094f703bf
No hay pruebas contra acusados en Caso Rudy; afirma Fiscalía
Whats_App_Image_2025_09_03_at_5_22_53_PM_8d48d460d3
Suma estado 2,450 reportes de fraude, acoso y extorsión en línea
EH_UNA_FOTO_389a2b3c4a
Localizan restos humanos calcinados en colonia Industrial
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T141233_120_bac8078883
Sigma recibe el distintivo 'Hecho en Nuevo León'
G3p_K8_3_W0_AEO_728_84d3b690a8
Detienen en Chiapas a seis miembros del Cártel de Sinaloa
EWV_4ff3893f01
Aseguran 203 paquetes de droga en aeródromo de Tapachula
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T150453_378_0c3074bb88
Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto
evw_0ffc34d10e
Nuevo León reconoce y apoya a operadores del transporte público
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
publicidad
×