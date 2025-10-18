Inician búsqueda de hermanas desaparecidas en Pesquería

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó la alerta de búsqueda de dos menores de edad, quienes fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Pesquería.

Brisa Guadalupe y Cecilia Yanet fueron vistas por última vez en calles de la colonia Colinas del Aeropuerto, el pasado 10 de octubre.

De acuerdo con la dicha de búsqueda, Brisa tiene 14 años de edad y cuenta con una estatura de 1.53 metros. Sus señas particulares que presenta una cicatriz de aproximadamente 5 centímetros en la muñeca izquierda y otra en el labio inferior derecho.

Mientras que Cecilia tiene 15 años, mide 1.54 metros y no cuenta con señas particulares. Pero se destaca que vestía un short color negro y una blusa blanca, con tenis de ambos colores.

A través de la Agencia Estatal de Investigaciones y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, se emitieron las respectivas fichas de localización para dar con su paradero.

La denuncia se presentó de manera formal cinco días después, luego de que se perdió completamente el contacto con ellas

Agentes de investigación continúan con los operativos de búsqueda en distintas áreas de Pesquería, así como en municipios colindantes. Además, vecinos de las menores comenzaron a organizarse para implementar su propia búsqueda con el fin de dar con su paradero.

Se indicó que ambas podrían encontrarse juntas, aunque las razones de su desaparición aún son desconocidas.

Se insta a la ciudadanía a colaborar para su pronta localización.

