Acumulan 36 años de prisión por posesión de armas en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República condenó a cuatro personas por cometer el delito de portación de armas, cartuchos y cargadores de manera ilegal en el estado de Tamaulipas, lo que dio como resultado una condena acumulada de 36 años de prisión.

Los hombres fueron identificados como Abraham, Gustavo, Armando y Enrique, quienes fueron detenidos en la colonia Valles del Paraíso en la Ciudad de Nuevo Laredo, donde elementos de la Secretaría de Defensa Nacional también aseguraron un vehículo, tres armas de fuego, 11 cargadores y 282 cartuchos de diversos calibres.

Tras presentar los datos de prueba suficientes, el juez de control calificó de legal la detención y vinculó a proceso a los imputados.

Estas fueron las sentencias para cada uno de los delincuentes

Durante su audiencia, el juzgador dio una sentencia de 11 años ocho meses, 13 días de prisión contra Abraham y Gustavo por cometer delitos de portación de arma de fuego con agravante, posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo.

Mientras que para los otros dos, se dio una condena de siete años, un mes 10 días de prisión por delitos similares pero de menor gravedad.

Comentarios