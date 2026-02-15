¿Cuál es la función del Archivo Histórico de Monterrey?

El Archivo Histórico de Monterrey (AHM) se consolida como el guardián de la memoria documental de la ciudad, un legado que fortalece la identidad regiomontana.

Sus raíces se remontan al siglo XVII, bajo la visión de Juan Bautista Chapa (1630-1695), pionero en la preservación de los registros del Nuevo Reino de León.

Lo que comenzó como un esfuerzo por resguardar los documentos de las primeras autoridades virreinales, evolucionó siglos después en el acervo histórico más importante de la capital.

En relación con la documentación que se puede encontrar en el AHM el documento más antiguo es de 1598.

Actualmente, el AHM enfrenta el reto de la modernización.

Aunque cuenta con herramientas virtuales para la consulta, estas operan de forma independiente: un catálogo descriptivo y un visor de documentos digitalizados.

Según la dirección del archivo, el siguiente paso estratégico es la unificación de ambas plataformas.

Esta integración optimizaría el trabajo de investigadores locales e internacionales, permitiéndoles transitar de la descripción técnica al documento original en un solo clic.

El Archivo se encuentra ubicado en la segunda planta del Museo Metropolitano de Monterrey.

FUNCIONES DEL ARCHIVO

La historia de Monterrey también se conserva y se comparte. Entre las principales funciones del Archivo Histórico están:

Preserva la historia

Facilita la investigación

Garantiza memoria y transparencia

Fortalece la identidad

Días y horarios de servicio:

Para consultas: lunes a viernes de 9 a 17 h. tanto presencial como en línea: https://www.monterrey.gob.mx/ArchivoHistorico/

