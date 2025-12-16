Podcast
Tamaulipas

Alertan detenciones por placas vencidas en Texas

Alertan sobre detenciones en Texas por placas vencidas. Autoridades justifican la medida por seguridad y falta de seguro

Entre automovilistas fronterizos se ha generado inquietud luego de confirmarse que autoridades policiacas en el Valle de Texas han comenzado a detener vehículos con placas vencidas, situación que ha encendido las alertas entre quienes no tienen sus unidades al corriente en engomados, tarjeta de circulación y placas recientes.

Ante este escenario, el jefe de la Oficina Fiscal del Estado, Humberto Valdez Richaud, explicó que estas acciones son evidentes y justificables desde el punto de vista de las autoridades, ya que un vehículo con placas vencidas o no actualizadas da indicios de que podría no contar con seguro vigente ni con otros trámites indispensables para circular legalmente.

“Nosotros sabemos, y lo sabemos perfectamente bien, que para obtener un seguro de automóvil se requiere que el vehículo esté en regla, es decir, con placas al corriente y licencia de manejar vigente. Para poder otorgar el seguro se necesitan esos requisitos; entonces, si vemos vehículos con placas vencidas en Estados Unidos, queremos suponer que están próximos a terminar su compromiso con la aseguradora o que ya lo terminaron”, señaló.

EH UNA FOTO (4).jpg

El funcionario detalló que esta medida responde principalmente a cuestiones de seguridad, ya que un vehículo que se encuentra en regla permite a las autoridades identificar plenamente a su propietario y conocer su ubicación en caso de cualquier incidente o hecho delictivo, lo que facilita las labores de control y seguimiento.

Precisó que este tipo de operativos no es exclusivo de Estados Unidos, sino que corresponde a una práctica de seguridad que también se aplica en México, y que ahora se ha reforzado en el Valle de Texas como parte de sus protocolos preventivos.

“Hablamos en dos sentidos: por un lado es regularizarnos, todos queremos regularizar nuestra propiedad, nuestro vehículo, ya sea una motocicleta o un automóvil; y por otro lado, en términos de seguridad, tendríamos que aplicarnos, porque finalmente así sabemos de quién es el vehículo, lo que representa una palomita en términos de seguridad”, expresó Valdez Richaud.

Asimismo, dejó en claro que no existe actualmente ningún convenio de colaboración entre el gobierno de México y el de Estados Unidos para la aplicación específica de esta medida contra vehículos mexicanos, descartando que se trate de un acuerdo bilateral reciente.

Finalmente, el jefe de la Oficina Fiscal se refirió a los vehículos regularizados mediante el decreto federal de REPUVE, señalando que estas unidades también pueden ser requeridas por autoridades federales mexicanas, especialmente en puentes internacionales y retenes instalados en carreteras federales, donde se verifica que toda la documentación se encuentre en regla.

“Completamente de acuerdo, si los vehículos de REPUVE llenan los requisitos ante esa dependencia, porque es un programa federal completamente; nosotros únicamente nos limitamos a emplacarlos, es decir, a otorgarles placas; entonces, que también se regularicen para efectos de que esté todo en orden. En algún retén los pueden requerir, obviamente, claro que sí”, puntualizó.


