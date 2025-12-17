Refuerzan la lucha contra la extorsión en el estado

Para fortalecer la atención y persecución del delito de extorsión, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas pondrá en marcha una Unidad Especializada enfocada exclusivamente en el combate de este ilícito, considerado de alto impacto por sus efectos en la sociedad.

La puesta en operación de esta área deriva de las modificaciones aprobadas por el Congreso local a la Ley Orgánica de la Fiscalía, con las que se busca ampliar y consolidar las herramientas institucionales para enfrentar uno de los problemas delictivos más sensibles para la ciudadanía.

Conforme al dictamen aprobado de manera unánime, la nueva unidad tendrá el carácter de órgano desconcentrado y estará adscrita directamente a la Fiscalía General del Estado, lo que permitirá una mayor capacidad de respuesta y coordinación en las acciones relacionadas con la extorsión.

Su estructura estará integrada por agentes del Ministerio Público, policías de investigación, peritos, así como áreas enfocadas en atención a víctimas, manejo de crisis, negociación y acciones operativas.

Entre sus atribuciones se encuentra la conducción de investigaciones, el ejercicio de la acción penal, la coordinación de operativos específicos y la elaboración de información estratégica y estadísticas relacionadas con este fenómeno delictivo, lo que permitirá un análisis más preciso y una respuesta institucional más efectiva.

Con esta medida, el Gobierno de Tamaulipas se suma a los esfuerzos impulsados a nivel federal para enfrentar de manera frontal el delito de extorsión, fortaleciendo el marco legal y operativo de las instancias de procuración de justicia.

Asimismo, las reformas contemplan el fortalecimiento del análisis financiero y patrimonial, al elevar la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica al nivel de Coordinación General, la cual quedará adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Dicha coordinación tendrá facultades para recabar y analizar información fiscal, financiera y patrimonial, con el propósito de respaldar investigaciones relacionadas con corrupción, extorsión y otros delitos de carácter económico.

Comentarios