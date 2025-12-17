Podcast
Nacional

Gobierno nombra a Esthela Damián como consejera jurídica

La presidenta Claudia Sheinbaum designó a Esthela Damián Peralta como nueva consejera jurídica de la Presidencia, tras la salida de Ernestina Godoy

  • 17
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el nombramiento de Esthela Damián Peralta como nueva Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, cargo que asumirá en sustitución de Ernestina Godoy, quien fue designada fiscal General de la República el pasado 3 de diciembre.

El anuncio fue difundido por el gobierno federal a través de sus redes sociales, donde se destacó la trayectoria jurídica y administrativa de la nueva funcionaria.

Trayectoria cercana a Sheinbaum

Damián Peralta formó parte del equipo cercano de Sheinbaum durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde se desempeñó como secretaria particular.

Posteriormente fue directora general del DIF capitalino durante cuatro años y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Desde esas posiciones impulsó políticas públicas enfocadas en la protección integral de derechos, la transversalización de enfoques sociales y el fortalecimiento institucional.

Experiencia en seguridad y prevención

Hasta este miércoles, Esthela Damián ocupaba el cargo de subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Desde ahí estuvo a cargo de la estrategia federal de atención a las causas de la violencia, un modelo que articula acciones jurídicas, sociales y de derechos humanos.

Perfil académico y especialización jurídica

De acuerdo con la ficha difundida por el gobierno federal, Damián Peralta es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y cuenta con una maestría en Educación.

esthela.jpg

“El ejercicio profesional de Esthela Damián se ha caracterizado por un enfoque integral del derecho”, señaló el gobierno, al destacar su experiencia en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Electoral, Derechos Humanos y en la protección de los derechos de niñas, niños y juventudes.

Además, ha participado como ponente en foros nacionales e internacionales sobre reformas fiscales, transparencia, rendición de cuentas, políticas públicas, diversidad familiar y ética gubernamental, consolidando un perfil técnico con experiencia en el servicio público.


