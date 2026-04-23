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Tamaulipas

Recuerdan a bomberos caídos a tres meses de tragedia de Spellman

El acto se realizó este 23 al mediodía, donde compañeros, mandos y personal operativo se reunieron para recordar a sus compañeros caídos

  • 23
  • Abril
    2026

A tres meses del incendio que cobró la vida de tres elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, la corporación llevó a cabo una ceremonia conmemorativa para honrar su memoria y reconocer su entrega en el cumplimiento del deber.

El acto se realizó este 23 al mediodía, donde compañeros, mandos y personal operativo se reunieron para recordar a Ángel Gustavo Acuña Rangel, Osvaldo Cedillo y Carlos Hernández, integrantes de la brigada 49, quienes fallecieron durante el siniestro registrado en la empresa Spellman.

Como parte del homenaje, se efectuó el tradicional pase de lista, encabezado por el coordinador Gustavo Acuña, en un momento cargado de solemnidad que reflejó tanto la ausencia de los elementos como el respeto y orgullo que dejaron entre sus compañeros.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente de recogimiento, donde, más allá del protocolo, se destacó el valor humano de quienes arriesgan su vida diariamente en beneficio de la ciudadanía.

A pesar del paso del tiempo, la pérdida sigue presente en la corporación, que mantiene vivo el recuerdo de sus compañeros a través de su labor diaria y el compromiso de continuar su legado de servicio.


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