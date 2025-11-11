Cerrar X
Tamaulipas

Altamira crea registro para controlar caballos en calles

Altamira implementará un Registro Único de Equinos para identificar a dueños de caballos y evitar accidentes viales causados por animales sueltos

  • 11
  • Noviembre
    2025

Ante los constantes accidentes viales provocados por caballos que deambulan sin control en avenidas principales del sur de Tamaulipas, algunos con saldo fatal, el Gobierno Municipal de Altamira implementará un Registro Único de Equinos (RUE), para identificar a los propietarios y prevenir nuevos incidentes. 

La directora de Bienestar Animal, Britania Bache Vega, informó que el programa surge por la necesidad de tener un control real sobre los animales de gran tamaño que circulan en la vía pública, pues al momento de buscar responsables, la mayoría no cuenta con registro alguno.

El padrón incluirá fotografías de los caballos, nombre del propietario, dirección y una credencial con calcomanía distintiva, lo que permitirá ubicarlos fácilmente en caso de accidente o denuncia. 

“Este registro será elaborado directamente por el municipio para garantizar que los animales estén en buen estado”. 

Añadió que los ejemplares censados serán revisados cada dos meses por veterinarios, y en caso de detectar maltrato o fatiga, sus dueños no podrán utilizarlos hasta que se compruebe su recuperación.

Bache Vega precisó que, a diferencia de Tampico y Ciudad Madero, Altamira aún conserva amplias zonas rurales donde el uso de caballos para labores o transporte sigue siendo común, por lo que el objetivo no es prohibir su tránsito, sino regularlo. 

En la primera etapa se incorporarán alrededor de 60 carretoneros, y se prevé que el alcalde dé el banderazo de arranque del programa a principios de diciembre.

“Queremos una ciudad más segura y ordenada, pero también garantizar el bienestar de los animales”, concluyó.


