Anuncia Fuerza Regia la salida del coach Pablo García

Sorpresivamente, Fuerza Regia anunció la salida de su entrenador, Pablo García Fernández, luego de alcanzar un acuerdo mutuo entre ambas partes.

Con esta decisión, concluye un exitoso ciclo de tres años que será recordado por los importantes logros deportivos cosechados por el equipo de Nuevo León.

La directiva del club emitió un comunicado informando sobre la conclusión del vínculo, cerrando así la etapa de García Fernández al frente de la quinteta regiomontana, la cual deja con dos títulos más en la vitrinas, incluido el de esta campaña recién terminada.

Un legado bañado en oro

Bajo la dirección del coach español, Fuerza Regia consolidó una de las épocas más laureadas en su historia. En los tres años de gestión de García Fernández, el equipo logró tres títulos: dos títulos de la LNBP (2023 y 2025); además de una Copa Value (2023)

Agradecimiento eterno

En su mensaje, Fuerza Regia expresó su profundo agradecimiento hacia el entrenador saliente. "Agradecemos profundamente el profesionalismo, compromiso y entrega del Coach Pablo García Fernández durante su gestión, y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos," señaló el club en la misiva.

La afición y la institución despiden a un técnico que elevó el estandarte del equipo, dejando una huella imborrable de éxitos y dedicación en el baloncesto profesional de la ciudad.

El club iniciará ahora la búsqueda de un nuevo estratega que continúe con la inercia ganadora de la franquicia.

