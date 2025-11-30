Cerrar X
Tamaulipas

Américo Villarreal anuncia inversión para obras en San Nicolás

La inversión de $47 mdp estará destinada a fortalecer la infraestructura educativa, mejorar el suministro de agua potable y rehabilitar los caminos vecinales

  • 30
  • Noviembre
    2025

El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció una inversión de $47 millones de pesos en obra pública para el municipio de San Nicolás, destinada a fortalecer la infraestructura educativa, mejorar el suministro de agua potable y rehabilitar los caminos vecinales. El compromiso fue dado a conocer durante una visita de trabajo en la que el mandatario estatal refrendó su respaldo a las familias de esta región.

Villarreal Anaya señaló que su gobierno mantendrá una presencia constante en el municipio para atender de manera directa las necesidades de la población. “Vamos a seguir teniendo presencia y estar escuchándolos para poderlos estar atendiendo… que juntos hagamos salir adelante a San Nicolás”, expresó.

Como parte de esta jornada, el gobernador y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, entregaron diversos apoyos derivados de la brigada Transformando Familias. Entre ellos se incluyen aparatos funcionales, enseres domésticos, herramientas de trabajo y equipamiento para el hogar y el emprendimiento.

También se distribuyeron computadoras portátiles, tabletas, láminas, estufas ecológicas, tinacos, máquinas de coser y kits para distintos oficios, como belleza, barbería, repostería, vulcanizadora, corte de cabello y mantenimiento del hogar.

En un evento posterior realizado en la plaza principal, autoridades estatales, municipales y federales entregaron 112 bicicletas a estudiantes de educación básica para facilitar un traslado seguro hacia sus escuelas. Las familias de San Nicolás agradecieron al gobernador y a la presidenta del DIF por mantener un acompañamiento cercano y cumplir los compromisos hechos con la comunidad.


